中市智慧化號誌改善中清與五權西路 台灣大道下一波
台中市政府交通局推動「智慧化動態續進號誌計畫」台中市主要幹道交通壅塞問題，除導入即時交通預測及大數據分析，分配最適綠燈秒數，中清路 五權西路陸續改善。中市府指出，下一條改重點是台灣大道及支道。
交通局長葉昭甫表示，五權西路是連結市區與國道1號南屯區交流道，是民眾工作通勤、旅遊仰賴的重要道路。交通局今年4月中旬完成五權西路(美村路至文心南五路)17處路口智慧化動態號誌系統建置並開始上線運作，改善五權西路交通狀況。
葉昭甫指出，五權西路智慧化動態號誌系統上線後運作績效，減少用路人停等紅燈1至2次、尖峰時段五權西路上下國1南屯交流道最多可減少2分半鐘車程。車程縮短預估每年可節省約10萬公升汽油及減少碳排放量約26萬公斤。
台中市「109年度台中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」獲交通部109年度智慧運輸系統發展建設計畫評鑑佳作，葉昭甫說，市府今年延續中清路及五權西路建置智慧化動態續進號誌經驗，著手處理台灣大道車流過飽和問題，須兼顧幹支道車流續進。未來持續用改善於台中市各主要壅塞幹道及交通壅塞瓶頸點，讓市區馬路更好走。
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