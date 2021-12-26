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中市元旦收運垃圾不打烊 回收生廚餘違規最高罰6000

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市環保局公告元旦垃圾不打烊，正式實施生廚餘回收。圖／環保局提供
中市環保局公告元旦垃圾不打烊，正式實施生廚餘回收。圖／環保局提供

台中市垃圾平均17.2%是生廚餘，台中市政府花一年宣導，公告生廚餘分類回收規定，明年1月1日正式施行，如未依規定分類回收，將處1200元以上、6000元以下罰鍰。

元旦連假3天，台中市政府環保局今公布1月1日採「定時定點」收運，在全市設650處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同。12月31日星期五維持正常沿街收運、1月2日星期日清潔隊例行休假，提醒民眾掌握收運時間。

環保局提醒請民眾務必記得「落實廚餘分兩類，瀝除水分去雜質」生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣(如皮、籽、菜心、塊莖等）及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，廚餘回收，有效再利用。如60戶以上社區大樓，可向清潔隊申請生廚餘回收桶，專車收運。

民眾容易搞混：果核類、果殼類（椰子、榴槤等）、筍殼（筊白筍、玉米筍、竹筍等）、玉米芯、鳳梨冠芽、蛋殼、海鮮殼、長纖維類（甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香芧草）、茶葉包、咖啡包等皆屬一般垃圾，不能回收。

環保局表示，台中市自2019年10月開始推動家戶生廚餘全面回收，生廚餘在一般垃圾占比自23.5%下降至17.2%。市府去年底公告「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，花1年宣導，明年元旦起如未依規分類回收將依「廢棄物清理法」第50條開罰。

全市生廚餘送至外埔綠能生態園區，台中市首創「生廚餘厭氧發電」以厭氧醱酵67日即可產出綠電；相較雙北垃圾費隨袋徵收後多委外運到中南部民營堆肥場處理，傳統堆肥約3至4個月才能將生廚餘變成肥料。

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