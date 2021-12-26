快訊

影／貨櫃船撞台中港碼頭 外國船員驚呼Oh My God

「大魔王來了」？李彥秀、歐陽龍傳評估再戰台北市議員

呼應「鄰舍節」做件事 北屯不老樂團捷運快閃

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
芥助網鄰舍節推行愛鄰舍的理念，透過超人里長活動呼籲更多志工加入，為社區注入活水。圖／芥菜種會提供
芥助網鄰舍節推行愛鄰舍的理念，透過超人里長活動呼籲更多志工加入，為社區注入活水。圖／芥菜種會提供

10位學習用梆子演奏的長者昨在捷運文心崇德站戴耶誕帽演奏快閃，最高齡71歲的陳水雲成矚目焦點，她因加入不老玩童樂團玩音樂，走出喪偶陰霾。財團法人基督教芥菜種會與北屯區平安里長吳亞君合辦「鄰舍節」超人里長活動，請大眾響應「CIVIC HOUR」只要花1小時為社區做一件事，活絡社區，重建鄰里關係。

芥菜種會社區發展處長李士青表示，社區有非常多需要陪伴的長者，如北屯區平安里長透過音樂課程，幫助他們建立人際網路也建立自信，這正是鄰舍節的活動目的，在社區中連結彼此，互助共好。

北屯平安里不老樂團成員從55到71歲，在捷運旅客與里民圍觀下，快閃演奏應景的「We Wish You a Merry Christmas」和現代流行曲，團員當中最年長的陳水雲，71歲，在老伴離開後鬱鬱寡歡，不願出門，但在家人的鼓勵之下，加入了不老玩童樂團，讓她重拾笑容。

台中市平安里長吳亞君去年與芥菜種會在里內設置共好冰箱，開啟社區間人與人之間關懷機制。觀察到社區內有1/6是長者，特別需要著重心理關懷層面，成立不老玩童樂團陪伴老人也，也建立人際網絡。樂團成立以來，每天聚在一起不間斷練習，在短短3個月幫助許多長者重拾自信。

芥菜種會第三屆鄰舍節活動自12月1日起跑，為期一個月，串聯全台18個縣市，內容包含共享櫥櫃、愛心店家、在地體驗與超人里長等總計184場活動。有14位里長參與「超人里長」呼籲只要花一小時為社區做一件事，達到社區自助互助、共享共好的願景。

不老玩童樂團現身中捷崇德站快閃演出，10位阿公阿嬤盛裝演奏聖誕樂曲溫暖通勤族的心。圖／芥菜種會提供
不老玩童樂團現身中捷崇德站快閃演出，10位阿公阿嬤盛裝演奏聖誕樂曲溫暖通勤族的心。圖／芥菜種會提供

樂團 快閃 捷運

延伸閱讀

芥菜種會鄰舍節新北登場 親子彩繪舊牆活絡社區

台中蔬食公益音樂Party今登場 體驗不一樣耶誕節

馬祖社區營造成果展 分享島嶼多元文化與故事

金門縣府辦身心障礙者平權活動 盼共創和諧友善社會

相關新聞

合歡山昆陽派出所修復 雪季多功能服務

大陸冷氣團南下，台灣高山地區都有機會降雪。南投縣政府剛完成昆陽派出所整修，這個雪季就會派上用場。明年元旦起，不僅有警方、...

中市元旦收運垃圾不打烊 回收生廚餘違規最高罰6000

台中市垃圾平均17.2%是生廚餘，台中市政府花一年宣導，公告生廚餘分類回收規定，明年1月1日正式施行，如未依規定分類回收...

呼應「鄰舍節」做件事 北屯不老樂團捷運快閃

10位學習用梆子演奏的長者昨在捷運文心崇德站戴耶誕帽演奏快閃，最高齡71歲的陳水雲成矚目焦點，她因加入不老玩童樂團玩音樂...

耶誕晚會3萬人同歡 王惠美：彰化升第7都當仁不讓

「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場登場，歡樂氣氛從昨天延續到今天仍未消散，尤其壓軸藝人台客嘻哈天...

彰化芬園庄役場開工 變身生活館

彰化縣芬園鄉庄役場是舊芬園鄉公所，1994年新公所完工後舊址荒廢，2014年被縣府指定為古蹟，但遲未整修；此處鄰近市場，...

28萬粉絲 彰化人大小事 許多溫暖故事

彰化在地最大的臉書社群「彰化人大小事」成立9年多，聚集28.6萬名粉絲，管理團隊多達19人，除了在地資訊交流，也是尋人找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。