呼應「鄰舍節」做件事 北屯不老樂團捷運快閃
10位學習用梆子演奏的長者昨在捷運文心崇德站戴耶誕帽演奏快閃，最高齡71歲的陳水雲成矚目焦點，她因加入不老玩童樂團玩音樂，走出喪偶陰霾。財團法人基督教芥菜種會與北屯區平安里長吳亞君合辦「鄰舍節」超人里長活動，請大眾響應「CIVIC HOUR」只要花1小時為社區做一件事，活絡社區，重建鄰里關係。
芥菜種會社區發展處長李士青表示，社區有非常多需要陪伴的長者，如北屯區平安里長透過音樂課程，幫助他們建立人際網路也建立自信，這正是鄰舍節的活動目的，在社區中連結彼此，互助共好。
北屯平安里不老樂團成員從55到71歲，在捷運旅客與里民圍觀下，快閃演奏應景的「We Wish You a Merry Christmas」和現代流行曲，團員當中最年長的陳水雲，71歲，在老伴離開後鬱鬱寡歡，不願出門，但在家人的鼓勵之下，加入了不老玩童樂團，讓她重拾笑容。
台中市平安里長吳亞君去年與芥菜種會在里內設置共好冰箱，開啟社區間人與人之間關懷機制。觀察到社區內有1/6是長者，特別需要著重心理關懷層面，成立不老玩童樂團陪伴老人也，也建立人際網絡。樂團成立以來，每天聚在一起不間斷練習，在短短3個月幫助許多長者重拾自信。
芥菜種會第三屆鄰舍節活動自12月1日起跑，為期一個月，串聯全台18個縣市，內容包含共享櫥櫃、愛心店家、在地體驗與超人里長等總計184場活動。有14位里長參與「超人里長」呼籲只要花一小時為社區做一件事，達到社區自助互助、共享共好的願景。
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