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耶誕晚會3萬人同歡 王惠美：彰化升第7都當仁不讓

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火，寒風中，現場湧進3萬人觀賞，壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹昱演掀起最高潮。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火，寒風中，現場湧進3萬人觀賞，壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹昱演掀起最高潮。圖／彰化縣政府提供

「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場登場，歡樂氣氛從昨天延續到今天仍未消散，尤其壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺等演出，加上凌晨長達480秒璀璨焰火秀，讓寒夜守候的3萬民眾大呼值得，縣長王惠美除歡迎全國遊客春節期間，來彰化賞燈看花外，並再強調彰化爭取升格第七都，「當仁不讓 」。

王惠美表示，過去一年是具有非常挑戰的一年，感謝所有醫護警消等第一線辛勞的防疫工作人員的堅守，才有降級解封開放在戶外舉辦演唱會的可能，但面對COVID-19新冠肺炎衍生變種病毒疫情還是相當嚴重，唯有全體國人全力配合中央防疫指揮中心的各項防疫政策，才能一起守住疫情，讓士農工商各行業都有更好的發展。

王惠美指出，感謝彰化縣議會臨時會支持，通過向中央爭取彰化升格為第七都，並盡速向內政部申請，希望中央可以同意彰化縣升格為「第七都」，因為彰化有很多「隱形冠軍」產業，有悠久的300年歷史，「一府二鹿三艋舺 」，台南市(一府)及台北市(三艋舺)都已經是直轄市了，彰化縣(二鹿)升格為第七都可以說是當仁不讓，也感謝所有團隊、中央、地方各級民意代表一起努力，讓彰化更好更美。 　　

王惠美說，農曆過年即將來臨，彰化八卦山舉辦「彰化月影燈季」展期從今年年12月17日起到明年2月15日（農曆正月15日）止，每日晚上17時30分至22時亮燈，從彰化縣政府到彰化縣立美術館、大佛風景區、天空步道等主題燈區處處都有亮點，為期將近兩個月的時間，以甜蜜、浪漫、愛、療癒為規畫主軸。

溪州鄉也是台灣花卉重要的產區，在溪州公園會舉辦「花在彰化」系列活動，將很棒的花卉及景觀盆栽呈現給民眾。邀請大家過年期間來彰化縣內旅遊，彰化有好玩、好吃、好漂亮的地方，彰化有振興經濟、彰化加碼方案，希望大家能把錢花在彰化，好禮一把抓，一起來拚經濟。

昨晚「彰化建縣300 狂歡耶誕」演唱會的節目有「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人更邀請到台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺，人氣卡司輪番上陣，還有璀璨焰火秀。

「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡喜登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞，縣長王惠美再皮強調，彰化爭取升格直轄市，「當仁不讓」 。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡喜登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞，縣長王惠美再皮強調，彰化爭取升格直轄市，「當仁不讓」 。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，並施放高風焰火。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞。圖／彰化縣政府提供
「彰化建縣300 狂歡耶誕」歲末祈福活動昨晚在鹿港鎮體育場歡樂登場，寒風中，現場湧進3萬人觀賞。圖／彰化縣政府提供

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