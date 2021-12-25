家扶小孩蔡明宏擠身外銀圈 獲頒台中二中傑出校友

「飲水要思源，吃果子要拜樹頭！」從小接受家扶中心認養、憑己之力一路擠進人人稱羨的外銀圈的瑞士銀行財富管理部門助理副總裁蔡明宏，今天接受母校台中二中頒發「110年度傑出校友表揚」時，表示希望幾年前所撒下的清寒獎助學金種子能發揮拋磚引玉作用，導引更多社會資源投入，協助清寒學子就學之路。

出身於高雄清寒家庭、從小就被送到家扶中心扶養的蔡明宏，靠著苦讀與對金融領域的熟稔度，從本土的台新銀行一路來到國際性的瑞士銀行，羨煞周遭朋友。

台中二中舉行110年傑出校友表揚典禮，幾年前發願資助清寒學子，因而在台中二中成立清寒獎助學金的蔡明宏，今年獲得傑出校友提名並通過。

蔡明宏就讀台中二中時，為了貼補生活費，曾在總務處工讀，當時負責帶他的老師廖于萾，今年也獲頒優秀職員獎，她回憶說：「明宏高中工讀時就表現得跟其他孩子不一樣，對於交代的事情不但可以準時完成，更要求完美，有今天的成就其實一點也不意外，今年可以跟他一起站上學校的頒獎台，真的與有榮焉。」

蔡明宏並加入龍門扶輪社，與社友們一起捲起袖子做社會服務，同樣是龍門社友的首席國際顧問執行長張志榮說：「Jack(蔡明宏英文名字)最讓人津津樂道的，是將龍門社所屬國際扶輪3523地區的扶輪公益網資源與家扶中心進行對接，全台家扶中心據點皆可透過3523地區扶輪公益網平台，免費索取對家扶中心小孩子有用的物品，讓資源更有效率運用。」

不過，即便已在外銀圈站穩腳步，蔡明宏並不以此自滿，反倒更謙卑地實施自我提升，日前甫通過台中逢甲大學財務金融研究所的申請，成為博士班一員，面對「博士生」這個新身份，他倒是頗有自信地說：「博士班所提供的學術資源，肯定與實務面不太一樣，我熱愛學習，攻讀博士是我人生清單中的一項。」