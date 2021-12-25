公益社團認養耶誕心願卡 百名彰化家扶兒少如願以償

彰化家扶中心田中與二林的受扶助兒少在耶誕節前許願，財團法人謝言信．謝林玉鶯文教基金會認養100個願望，今天下午送出電火鍋、腳踏車、手表、額溫槍和多功能護腰帶等禮物，最特別的是一套護理師國考歷屆試題本，兒少當場領到禮物都笑逐顏開，周姓學生回贈一幅自製半開尺寸的電腦繪圖謝卡，氣氛溫馨。

每年耶誕節前夕，家扶的受扶助兒少都會寫許願卡，家扶後援團體和社會善心人士認養，為弱勢兒少圓夢，今年也不例外，財團法人謝言信．謝林玉鶯文教基金會認養田中和二林的100名兒少願望，今天基金會執行長謝衣鳳與家扶田中扶幼委員會委員洪麗娜贈送禮物。

獲得護理師國考歷屆試題本的弘光科大蕭姓學生說，以前和祖母同住，有一次祖母出門失蹤，警方找到的時候，祖母只會講「要回後頭（娘家）」，後來祖母大小便失禁、不認得親人，讓她真正體會什麼是失智症及病患家屬的辛苦，下定決心成為護理師，希望幫助病人也照顧自己的家人。

許下耶誕願望「腳踏車」的陳姓國二學生，今天跟著祖母到蛋雞場幫忙撿雞蛋，無法親自領禮物，由她的妹妹代領；家扶社工員表示，陳姓國中生一家三姊妹都很乖巧懂事，因祖母分趟載她們上下學，於是陳姓國中生許願擁有一輛腳踏車，今天如願以償就可以自行騎車到校，減輕祖母的辛苦。

周姓國二學生收到渴望已久的禮物「不插電感壓繪畫筆」，獻上她用電腦繪製的Q版「聖誕衣鳳姐姐」謝卡，現任立法委員的謝衣鳳事前不知情，收到謝卡時相當開心。

謝衣鳳和洪麗娜、彰化家扶扶幼委員會前主委紀淑玲共同點亮耶誕樹頂星光，謝衣鳳講自己攻讀博士學位時的口考經驗，期勉受扶助兒少有「愛心、用心」也要「信心」，具備三心勇敢開創不一樣的人生。紀淑玲曾有大死不難的神奇經歷，勉勵受扶助兒少永不自我放棄。

家扶中心主任王震光說，家扶孩子很懂事，為家人或為個人前途許願，不是光想著玩樂用品。他看著紀淑玲，接著打趣說，紀淑玲積善而大病轉危為安，那段住院期間，他和家扶社工多次探望，有一次問起護理人員記得誰曾探望「紀主委」，護理人員回答「只認識王主任，因為主任很搞笑。」會場來賓和兒少聽了都哈哈笑，為溫馨氣氛平添歡樂。