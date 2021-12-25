鬼王有愛心獲響應 北斗低收戶領5千元提前歡喜過年

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聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮三角永普度公壇今天辦理一年一度冬令關懷，經濟弱勢家庭每戶領5000元，員警出動護鈔。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮三角永普度公壇今天辦理一年一度冬令關懷，經濟弱勢家庭每戶領5000元，員警出動護鈔。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮「三角永」普度公壇一連20年辦理冬令關懷活動，今天贈送白米和日用品給鎮內163戶經濟弱勢民眾，今年另獲得陳姓企業家慷慨解囊，捐贈每一戶現金5000元，弱勢鎮民無不眉開眼笑。

冬令關懷是三角永普度公壇年度重要活動，管理委員會主任委員陳林雪美、副主委張中怡等人忙著分裝堆滿普度公壇裡外的物資，今年送給每戶兩斗白米、兩袋衛生紙和牙刷等清潔衛生用品，縣政府贊助水粉，領取的民眾都每戶至少出動兩人到場把物資搬回家，部分家長帶年幼子女領取，只好借推車搬運。

三角斗普度公壇管委會討論冬令關懷活動，北斗鎮民代表陳世凱主動提出爭取友人陳姓企業家參與公益，捐贈每戶5000元關懷禮金，合計81萬5000元，今天弱勢家庭提前領新年紅包，如果一戶4人，平均每人領到超過1000元，比北斗鎮、溪州鄉、大村鄉的鄉鎮民每人領取500至1000元還多，北斗警分局指派員警「護鈔」，發放禮金秩序良好。

陳姓企業家今天未到場，由鎮代陳世凱提前祝賀鄉親新年快樂，副縣長洪榮章代表縣長王惠美和出席的鎮長李玄在，隔空向陳姓企業家致謝，也感謝三角永普度公壇照顧北斗鎮公所列冊的低收入戶

北斗鎮五權里長謝正良兼任三角永普度公壇管委會總幹事，他說，三角永普度公壇20年前開始辦理冬令關懷，起初主委和副主委等人張羅，發給鎮內低收入戶每戶1斗米，因關懷弱勢的理念和行動得到認同，信眾贊助品年年增加。

北斗鎮三角永普度公壇主祀大眾爺，大眾爺俗稱「鬼王」，通常被塑造成青面獠牙，口吐長舌，身穿戰袍、手持令旗，每年農曆7月各宮廟較清閒，只有普度公壇最忙碌，初一到廿九日除了廿八日在自家廟內大普，其餘日子被請出門到各地監普。

普度 衛生紙 低收入戶 弱勢家庭

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