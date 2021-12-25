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台中市長盃電競決賽 16支隊伍角逐冠軍

中央社 / 台中25日電

「2021台中市市長盃電競錦標賽」決賽今天開戰，16支隊伍角逐冠軍。台中市盼透過舉辦比賽，吸引選手參賽，培育台中電競人才，讓台中成為電競大城。

「2021台中市市長盃電競錦標賽」線下決賽今天在僑光科技大學開戰。台中市運動局長李昱叡、台中市議員暨台中市體育總會電子競技運動委員會主委江肇國、總幹事陳焦勤、僑光科技大學學務長蔡源成等人，出席開幕典禮。

李昱叡致詞時，感謝台中市體育總會電子競技運動委員會共同發展電競運動，嘗試多元類型的電競比賽項目，培育台中電競人才。

江肇國強調，全民電競的最終目標是使台中市成為電競人才大本營，不只培育在地選手，更要吸引外縣市的好手為台中而戰，讓大家只要提到電競就會立即聯想台中市，成為真正的電競大城。

運動局表示，今年第2屆台中市長盃電競賽，選定廣受年輕人喜愛的電競手機遊戲「PUBG MOBILE：絕地求生M」，考驗選手團隊合作默契及操作熟練度，線下決賽採3場積分賽制，賽事冠軍獎金新台幣3萬元，更有單場2000元的「吃雞獎金」。現場落實實聯制、戴口罩等防疫措施，開放粉絲入場為選手加油。

台中市 體育 電競

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