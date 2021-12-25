南投花卉嘉年華主題日 低溫來信義梅花搶先綻放

2021南投花卉嘉年華主題日今天在埔里鎮台一生態休閒農場開幕，即日起至元旦假期連續10日免費入園，吸引許多親子參觀，每周六還有DIY、草地野餐、表演活動，南投縣政府以花開全南投概念，整合各鄉鎮賞花秘境與特色活動，歡迎遊客冬季到南投賞花泡湯，放鬆身心。

南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投冬季更好玩，花卉產業是南投縣經濟農業重要一環，南投更是國內賞梅、賞櫻重要地點，隨著這波冷氣團南下，信義鄉、仁愛鄉山區寒梅陸續綻放，冬末春初之際，更有蘭花、櫻花及杉林溪牡丹花接力開放，到南投賞花正是最佳時節。

埔里鎮台一生態休閒農場是南投花卉產業發展縮影，從種苗場起步，逐步發展休閒農業以及農業體驗活動，並陸續發展星級旅館與民宿，逐步轉型朝向觀光化發展。響應南投花卉嘉年華，台一生態農場今天推出「歲末花卉派對」，邀請曼暉舞蹈藝術團、竹排笛藝術家唐子麒、原火樂團、泡泡奇蹟與安妮塔克樂團等團體帶來精彩表演。更有市集、戲水區、手作DIY區，並在戶外精心佈置「恐龍出沒小花園」主題園區與小火車，吸引親子參加。

農場也推出草地野餐，包括花果飲、紅蔾花飯糰、香草烤雞腿、茭白筍花沙拉，讓遊客享受草地野餐派對，行銷南投在地美食。

洪瑞智說，歡迎大家把握機會到台一農場賞花，南投還有北港溪、東埔及埔里三大溫泉區，欣賞百花爭妍還可泡湯放鬆身心。