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不畏低溫！豐原親子健行千人響應 飽覽美景又強身

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供

不畏低溫！豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，路線從鎮清宮出發，行經水源路、北坑橋至碧雲宮等景點後折返，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。台中市長盧秀燕也前往活動出發點，與市民互道早安，替所有健行者加油打氣。

「豐原區110年親子健行」現場安排歌唱、雙木偶變臉秀、草莓姊姊氣球秀及摸彩活動等，民眾不畏低溫，以人潮炒熱氣氛，相當熱鬧。

盧秀燕指出，豐原區公所辦理健行活動多年，已成為豐原例行性的重大活動，歷次參與人次都超過4千人次以上，還可飽覽豐原在地美景。尤其，豐原轉運中心明年正式啟用，對於民眾前往豐原市區或豐原火車站的轉乘、消費、用餐等交通都更便利，未來吸引更多遊客來到豐原，帶動在地觀光與經濟發展。

盧秀燕也說，豐原有許多知名觀光景點值得一訪，包括此次健行地點周邊的漆藝館、中正公園登山步道、火車站附近的心鎖橋「花之道」；還有歷史建築頂街派出所、萬選居；以及台中戶外踏青必去的后豐鐵馬道、東豐綠廊自行車，都是適合親子同遊拍照打卡的好景點。

此外，豐原區今年也有4處燈區，包括有5公尺高雪人的市府陽明市政大樓、葫蘆墩公園、豐原火車站及葫蘆墩圳皆有佈燈，歡迎市民前往拍照。

今日健行活動，包括盧市長、民政局長吳世瑋、消防局長曾進財、立法委員江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、豐原區長洪峰明及在地多位里長都共襄盛舉。

豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供
豐原區公所今晨在鎮清宮廣場舉辦「豐原區110年親子健行」活動，全程7.5公里，一早吸引上千人熱情響應。圖／台中市政府新聞局提供

火車站 親子 盧秀燕

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