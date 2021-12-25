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荒廢30多年！ 芬園庄役場投入4500萬修復工程今開工
彰化縣芬園鄉庄役場是舊芬園鄉公所，1994年新公所完工後舊址荒廢，2014年被彰化縣政府指定為縣定古蹟，但遲未進一步整修，因建物靠近市場，攤販就在門口做起生意，長時間下來造成環境髒亂，鄉公所與縣府爭取中央經費，將投入4500萬修復，預計明年底修復完成，作為鄉民生活館，有展示館空間與簡易餐飲、商鋪。
芬園鄉庄役場為避免成為髒亂點，近期都以鐵皮圍住外觀，今天舉辦開工典禮，才露出建築物樣貌，彰化縣副縣長林田富說，芬園庄役場是昭和10年的建築，保留日治昭和時期的建築元素，融入當地的閩南式建築，目前國內日治時期庄役場建築既存者已相當少見。
縣定古蹟修復過程一波三折，建物被指定為縣定古蹟後，地主曾申請行政訴訟要求撤銷文化資產身分，但後來判決地主敗訴。鄉長林世明說，芬園庄役場見證芬園鄉開發過程，是許多在地民眾成長的記憶，過去老建物等不及修復，曾遇上暴雨，導致屋頂突然崩塌，後來用鋼棚架緊急保護，今年3月完成修復再利用規劃設計。
縣府代為向中央申請芬園庄役場地方創生活化計畫，核定總經費4500萬元，文化部補助3600萬元，縣府編列配合款450萬元，公所編列自籌款450萬元，趕在中央補助經費被收回的年底期限發包開工。鄉公所期待庄役場修復活化後，能結合周邊寶藏寺等景點串聯，成為在地亮點。
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