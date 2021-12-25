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中市夜間電話法律諮詢 明年再增周五場次

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市法制局明年元旦起再新增周五夜間電話法律諮詢場次，全面服務市民。圖／台中市政府提供
台中市法制局明年元旦起再新增周五夜間電話法律諮詢場次，全面服務市民。圖／台中市政府提供

台中市法制局推動夜間電話法律諮詢服務已經2年多，聘請專業律師，於每周一至周四傍晚5時至晚上7時「電話線上」為市民解答法律上的疑難雜症，

明年元旦起將再新增周五夜間電話法律諮詢場次，全面服務市民。

法制局夜間電話法律諮詢服務，從原本2019年一周3場次，到2021年追加增開到4場次，經統計諮詢件數，2019年受理651件、2020年受理1802件，2021年1至11月受理1998件，諮詢件數年年增加。台中市府表示，即便疫情期間，市府義務服務律師也照常進行諮詢不受影響，服務人數呈3倍成長，顯示這項服務是市民日日迫切需要。

法制局今年推出法律諮詢新措施，從紙本進化為電子化作業，並拍出一支簡短卻趣味的宣導影片，讓法律諮詢服務更親民。法制局長李善植說，片中特邀中信兄弟隊-PS女孩Passion Sisters擔任短片主角，以常見的一頁式廣告消費詐騙糾紛為題材，拍攝向台中市政府尋求法律諮詢的過程，幫助民眾瞭解如何使用中市府法制局的E化諮詢系統，建立清楚的網購法律觀念。

法制局指出，法律上的疑難雜症包羅萬象，最近有位年近80歲的老伯，憂心他離婚卻又逢疫情失業的兒子，無法負擔2歲孫子的扶養費而無法成眠。老伯的兒子雖已在法院請求前兒媳婦負擔扶養費，卻擔心兒子受先前離婚約定，即孫子扶養費由兒子完全負擔的影響，以致敗訴，因此來請教顧問律師。經由律師耐心聆聽，建議只要將扶養者的請求權人，由兒子改為孫子，請求的案子就可以順利進行。

因應民眾免費法律諮詢的需求，法制局在明年再增聘40位律師，市府法律扶助顧問團隊共有179位優秀專業的律師，為市民服務。中市府法律諮詢服務處設於台中市政府台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓；另外各區公所亦設有法律諮詢服務處，歡迎市民多加利用，就近諮詢。

律師 台中市 疫情

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