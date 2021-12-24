彰化縣主委盃慢壘明天開打 還拍賣王建民等球星物品

彰化縣主委盃慢速壘球錦標賽暨議長盃全國長青慢速壘球錦標賽，明天（25日）耶誕節，將在彰化縣溪湖壘球場及二水壘球場熱鬧開打，當晚也將在溪州花博公園的選手之夜，拍賣台灣之光王建民、職棒選手陳鏞基、李振昌、江國豪等知名球星平時練球的隨身物品做公益。

今（24）日上午在彰化縣議會新會館一樓舉行賽前的記者會，由彰化縣議會議長謝典林及中信兄弟球員林志綱主持，謝典林邀請喜愛棒壘球運動的民眾，前往欣賞比賽，也為選手加油。

謝典林表示，今年主委盃共有來自全國18隊、超過450名選手報名參加，是歷年來最踴躍的一次，除了剛拿下今年「豐收盃全國慢速壘球錦標賽」亞軍的台南「比菲多」隊、殿軍的新北「明緯企業」隊外，還有彰化慢壘傳統強權「三大有線」等在地球隊報名。

今天（25日）晚上將在溪州花博公園舉辦選手之夜，除了球友餐敘外，也將拍賣由台灣之光王建民、職棒選手陳鏞基、李振昌、江國豪等知名球星所提供的平時練球隨身物品，也邀請台灣柏釧企業公司等企業團體參與晚宴，支持棒壘運動及公益認購，所得款項將全數捐給在地公益團體。