快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今點燈 無人機表演絢麗

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚順利點燈。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚順利點燈。圖／台中市新聞局提供

台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚在副市長令狐榮達見證下，以無人機展演「生命的色彩」揭序，此作品曾榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎，透過無人機在葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展演，結合燦爛奪目的水面燈光及音樂躍動，與民眾共度特別的平安夜。

位於第五區光藝術作品「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，在河岸邊插滿了金黃色稻穗，望著閃閃發亮的稻穗，感受豐原散發著金燦燦光芒。

另一作品「豐遊紫雨」利用原本的地景風貌，搭配一簇簇紫色花雨，彷彿重現熱門動漫「鬼滅之刃紫藤花場景，感受原是春天盛開的花朵卻執著在冬日綻放的頑強。

第四區的作品「織緒」，將遠在他鄉遊子的思念化為力量，編織成一座座牆堵，每一種顏色代表著種種思緒，在充滿希望與喜悅的聖誕季節，亮麗的色彩也象徵了在疫情過後將迎來更美好、更亮麗的未來。

葫蘆墩公園光藝術展演利用原生地貌帶來撫慰人心的感動，透過燈光漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史，在後疫情時期進一步傳達充滿希望的亮光就在不遠處的信念。

「2021金色葫蘆墩」活動展期自12月24日至明年1月9日，觀旅局提醒，無人機光藝術展演在12月25日(六)、明年1月1日(六)及1月8日(六)晚間7時，歡迎民眾前來感受全新的視覺、聽覺雙重饗宴。

「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚順利點燈。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚順利點燈。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚點燈，並以無人機展演「生命的色彩」揭序。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚點燈，並以無人機展演「生命的色彩」揭序。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚在副市長令狐榮達與多位市議員見證下，順利點燈。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚在副市長令狐榮達與多位市議員見證下，順利點燈。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚點燈，並以無人機展演「生命的色彩」揭序。圖／台中市新聞局提供
「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚點燈，並以無人機展演「生命的色彩」揭序。圖／台中市新聞局提供

疫情 鬼滅之刃 紫藤花

延伸閱讀

屏大成立無人機學科考場 嘉惠在地考生

影／台灣無人機競賽奪國際大獎 已故南科局長扮關鍵推手

國防部：近期可望取得高空無人機、新型自走砲發價書

好美！「金色葫蘆墩」24日耶誕夜登場 無人機表演驚豔

相關新聞

台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今點燈 無人機表演絢麗

台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚在副市長令狐榮達見證下，以無人機展演「生命的色彩」揭序，此作品曾榮獲MUSE鉑...

議員質疑市府因選舉浮編預算 中市府：配合實務調預算

明年縣市長選舉，台中市議會審查總預算，民進黨議員質疑民政局預算多出886萬元，其中，里鄰長重大建設參訪費用從190萬元提...

綠營議員批中市府數位治理局無下文 盧秀燕：會整體考量

在台中市前市長林佳龍任內，議會通過數位治理局的組織章程，並已經生效，但現任市長盧秀燕上任後，至今遲遲沒下文。綠營議員質疑...

南崗工業區臭味、廢氣 環保局100個感測器抓烏賊工廠

南投市南崗工業區緊鄰住宅區，工廠空汙超標或偷排廢氣，讓居民相當困擾。南投縣議員張嘉哲等人要求縣政府針對工業區廢氣問題加強...

彰化縣長王惠美發表3年施政成果 綠營人士場外抗議

彰化縣長王惠美今天在縣府演藝廳舉辦就職3周年施政成果發表會，除取得彰化市鐵路高架化可行性評估獲行政院核定等重大建設進展外...

台中打疫苗好康！萬人領首打禮 周末打再送舒跑、泡麵

台中市衛生局今天說，市府12月13日起推出市民限定新冠疫苗首打族可領200元禮券，至22日發出1萬983份首打禮，活動延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。