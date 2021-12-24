台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今點燈 無人機表演絢麗
台中「金色葫蘆墩」光藝術展演今(24日)晚在副市長令狐榮達見證下，以無人機展演「生命的色彩」揭序，此作品曾榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎，透過無人機在葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展演，結合燦爛奪目的水面燈光及音樂躍動，與民眾共度特別的平安夜。
位於第五區光藝術作品「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，在河岸邊插滿了金黃色稻穗，望著閃閃發亮的稻穗，感受豐原散發著金燦燦光芒。
另一作品「豐遊紫雨」利用原本的地景風貌，搭配一簇簇紫色花雨，彷彿重現熱門動漫「鬼滅之刃」紫藤花場景，感受原是春天盛開的花朵卻執著在冬日綻放的頑強。
第四區的作品「織緒」，將遠在他鄉遊子的思念化為力量，編織成一座座牆堵，每一種顏色代表著種種思緒，在充滿希望與喜悅的聖誕季節，亮麗的色彩也象徵了在疫情過後將迎來更美好、更亮麗的未來。
葫蘆墩公園光藝術展演利用原生地貌帶來撫慰人心的感動，透過燈光漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史，在後疫情時期進一步傳達充滿希望的亮光就在不遠處的信念。
「2021金色葫蘆墩」活動展期自12月24日至明年1月9日，觀旅局提醒，無人機光藝術展演在12月25日(六)、明年1月1日(六)及1月8日(六)晚間7時，歡迎民眾前來感受全新的視覺、聽覺雙重饗宴。
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