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弱勢戶走不出門就醫 豐醫社區醫療團隊到府敲敲門

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院與豐原扶輪社、后里扶輪社攜手居家醫療，送暖到弱勢戶的家。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院與豐原扶輪社、后里扶輪社攜手居家醫療，送暖到弱勢戶的家。圖／衛福部豐原醫院提供

台中市黃婦的兒子牙口不好，經濟狀況差，無法重建牙齒，靠流質飲食維生，血壓及血糖控制不良，體重越來越輕，行動不便很少外出就醫。豐原醫院居家醫療團隊與豐原扶輪社、后里扶輪社到家關懷訪視，醫師提供身體評估、藥物整合、抽血檢查等居家醫療，協助弱勢戶的居家長照服務。

黃婦感謝，豐原醫院醫療團隊親自到家提供服務，且協同扶輪社補助營養品及相關費用，讓兒子可以適時補充營養，是歲末最暖心的舉動。

豐原醫院表示，有鑑於社區經濟弱勢民眾對居家醫療照護需求，去年豐原醫院整合院內、外醫療照護資源，為民眾提供完整的居家醫療照護服務。

醫療團隊包含：家庭醫學科、心臟內科、精神科、小兒科、居家安寧及中醫科與居家護理，提供不便到院就醫個案到府居家醫療服務，定期進行身體評估、整合藥物、抽血檢查。

若個案有長照服務需求，同步連結長照機構、日間照護中心、失智共照中心、社區失智據點等長照服務。

豐原醫院邀請豐原扶輪社、后里扶輪社辦理「居家經濟弱勢族群居家醫療」，針對低收個案主動提供營養品及照護耗材，促進社區民眾健康。

豐原醫院居家醫療團隊呼籲，有服務需求的個案或家屬，如有1.失能或疾病不方便外出2.有明確醫療需求3.非居住在機構，可主動與衛福部豐原醫院社區整合服務中心、長照A單位聯絡，居家醫療電話：04-25271180轉2189，0900-750158，長照服務：04-25271180轉1966，或民眾可直接到衛生福利部豐原醫院-社區整合服務中心洽詢。

豐原醫院家醫科主任張敬仁到宅服務看診。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院家醫科主任張敬仁到宅服務看診。圖／衛福部豐原醫院提供

長照 失智

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