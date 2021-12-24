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武陵蠟梅、福壽山梅花綻放 最佳賞花期1月中前

中央社 / 台中24日電

歲末隆冬，武陵農場臘梅園中的梅花逐漸綻放，低溫也讓福壽山農場約500株梅樹相繼綻放，各色梅花將農場裝點萬象繽紛，最佳賞花期落在12月中旬至明年1月中旬。

氣候漸寒，武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者訪問表示，蠟梅最近悄悄吐露，園區內有多種品種，素心蠟梅、馨口蠟梅及大花蠟梅等，目前有5成綻放。

胡發韜表示，蠟梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，梅花為薔薇目、薔薇科，兩者的樹形、葉片、花苞樣態及香味也完全不一樣，蠟梅香味非常濃郁襲人，而梅花則是屬於較為淡雅芬芳，蠟梅先綻放，梅花後繼開放。

低溫也讓福壽山農場種植約500株梅樹相繼綻放，福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者採訪指出，農場海拔2200至2600公尺，連日低溫讓場內梅樹相繼綻放，目前梅花開近2成，紅、粉、白、黃、綠色梅花，將農場妝點的萬象繽紛。

福壽山、武陵農場預估，最佳賞花期落在12月中旬至明年1月中旬間，民眾走在梅樹下可聞到陣陣梅花清香，感受「梅花撲鼻香」。

梅花 武陵農場 低溫

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