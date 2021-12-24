議員質疑市府因選舉浮編預算 中市府：配合實務調預算

明年縣市長選舉，台中市議會審查總預算，民進黨議員質疑民政局預算多出886萬元，其中，里鄰長重大建設參訪費用從190萬元提高到340萬元，懷疑明年選舉年要綁樁使用。台中市民政局長吳世瑋表示，區里特色預算像今年就用在石岡熱氣球，吸引10萬人，對地方發展很有幫助；里鄰長重大建設參訪交流以前只有1天，光搭車就耗去半天，改為兩天才有參訪效益。

民進黨議員賴佳微質疑，明年選舉年，盧市府相較前市長林佳龍執政的選舉年，5筆預算整整多編列了886萬，像是里鄰長重大建設參訪費用從190萬元提高到340萬元；區里特色推廣從120萬元增到750萬元；民政業務志工隊相關費用從95萬增到121萬；地方基層幹部業務聯繫、聯誼活動從100萬增到150萬，還多了一筆30萬基層關懷慰問費用，難道選舉到了就要如此嗎？痛批市民的民脂民膏，不應該淪為選舉綁樁的工具。

民進黨議員陳淑華說，中市府預算編列連連升高，明年總預算更是歷年新高，盧秀燕號稱是「媽媽市長」，但家暴性侵防治中心的預算減少，區里的預算卻拆了很多條，且重複再編列，盧市長的預算分配，讓人覺得與媽媽市長的距離很遠，「質疑市府浮編預算，且重複編列區里預算，行綁樁之實？」

吳世瑋表示，明年度配合推展區里特色暨重點業務相關活動，同時加強推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」，以及增進為民服務能量等，配合實務運作情形調整預算編列。

吳世瑋說，2019年編列基層幹部參訪觀摩活動預算190萬元，編列數不符市場行情，且原規劃行程僅1日，往來車程就耗半天，改為2日提升參訪效益，因此調整預算至340萬元。

至於區里特色推展等相關費用的調整。吳世瑋說，藉由舉辦活動，讓市民認識各區里特色，加強推廣行銷全市的區里特色。另外，台中市各項區里重點業務也需多加宣導，確實有針對業務疑義進行交流溝通及聯繫之需，以利各區行政運作順暢。