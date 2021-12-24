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綠營議員批中市府數位治理局無下文 盧秀燕：會整體考量

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市遲遲未成立數位治理局，綠營議員質疑「逢林必反」，要求盡速成立。圖／林德宇服務處提供
台中市遲遲未成立數位治理局，綠營議員質疑「逢林必反」，要求盡速成立。圖／林德宇服務處提供

台中市前市長林佳龍任內，議會通過數位治理局的組織章程，並已經生效，但現任市長盧秀燕上任後，至今遲遲沒下文。綠營議員質疑「逢林必反」，要求盡速成立。藍營議員則提醒盧市長，明年要選舉了，現在成立時機不宜，擔心裡面藏網軍。盧秀燕表示，市府須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性，「很多人對成立數位局是質疑的，現在這個時機成立，擔心大家大作文章，會整體考量。」

民進黨台中市議員林德宇批評，研考會過去針對台中市數位政策提出報告，盧市長上任3年有很多開創的機會，但直到現在才在做數位市民卡，已通過組織編制的數位治理局也遲遲沒有成立，完全看不出盧市府數位治理的績效，顯見市長根本就不重視，報告裡寫的所有論述、願景都只是空話。

民進黨議員何敏誠砲轟，成立數位治理局的人、預算及制度都有了，台中卻遲遲不成立，嗆聲市府不要「逢林必反」。

國民黨議員劉士州質詢時則提醒盧秀燕說，要設立數位治理局沒有錯，但是成立的時機要思考一下，明年要選舉了，現在時機不宜，擔心裡面藏網軍，打選戰打的亂七八糟。

盧秀燕表示，各界建議增設局處非常多，不論青年局、數位局都很好，市府須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性，例如市府重視青年就業創業，成立專責單位「青年事務股」，在各方面兼具情況下整體考量、全面協調。她也強調，「很多人對成立數位局是質疑的，我覺得現在這個時機，擔心大家大作文章，會整體考量。」

盧秀燕 台中市

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