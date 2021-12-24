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南投家扶收耶誕大禮 新車助社工服務弱勢

中央社 / 南投縣24日電

南投家扶中心今天收到1輛新車當作耶誕大禮，雖然3處據點現有14輛公務車，但車齡普遍老舊、小毛病不斷，這輛車新增加入服務行列後，除調派更有彈性，社工外出行車也更安全。

今晚是耶誕夜，家扶基金會南投家庭扶助中心上午收到耶誕大禮。寶島時代村董事長江欽良、水云茶堂阿里山鐵道紅茶董事長周裕璋今年持續關心南投弱勢兒少，捐贈1輛車價新台幣60多萬元起的全新公務車給南投家扶中心，讓社工員提供服務時更順利、安全。

南投縣農會常務監事陳文忠、周裕璋親自送車，家扶扶幼委員出席見證美事，簡單儀式充滿感恩氣氛。員工透露，社工服務跑遍南投，車輛耗損大，已汰換多輛，目前年分最久為15年、里程20多萬公里，平時小毛病不斷，獲贈新車後，公務車共達15輛，調派更有彈性。

南投家扶中心扶幼委員會主委陳學堂致詞說，南投幅員遼闊，社工負責關懷戶與戶之間，常是「山頭與另個山頭間的距離」，因此對公務車需求相當高，中心公務車車齡普遍老舊，耗損維修、例行保養也因服務頻率增加相對提高，有了新車可提升服務及社工行車安全。

江欽良另有行程未出席贈車儀式，他透過南投家扶表示，許多偏遠鄉鎮的受助家庭交通不便，家扶社工總是不辭辛勞跑遍13個鄉鎮市將關懷服務、生活物資送到個案手中，希望透過拋磚引玉邀更多人士、企業共同支持家扶中心，讓受助家庭感受社會溫暖。

南投縣農 社工 家扶中心

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