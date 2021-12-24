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南崗工業區臭味、廢氣 環保局100個感測器抓烏賊工廠

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
為了加強南崗工業區空汙排放取締，南投縣環保局將裝設100個微型空品感測器，改善空氣品質。記者江良誠／攝影
為了加強南崗工業區空汙排放取締，南投縣環保局將裝設100個微型空品感測器，改善空氣品質。記者江良誠／攝影

南投市南崗工業區緊鄰住宅區，工廠空汙超標或偷排廢氣，讓居民相當困擾。南投縣議員張嘉哲等人要求縣政府針對工業區廢氣問題加強取締。南投縣環保局長李易書表示，明年將在工業區裝設100個微型感測器並劃分區域，只要空汙超標立刻稽查找出汙染源，改善工業區周邊空氣品質

南崗工業區常傳出廢氣、臭味，讓周邊居民飽受困擾。位在工業區南側住宅區，因位在下風處感受格外深刻。居民抱怨，就算緊閉門窗臭味還是飄進屋內。去年南投地檢署還查獲工業區膠帶工廠，違法排放甲苯等有害空氣汙染物質，並虛報空汙費，不法獲利高達7000萬元，將業者依違反空汙法起訴，更讓居民要求縣府拿出辦法，加強空汙防治。

南投縣議會提案，要求環保局除了已有煙霧自動辨識功能監視器外，也要在南崗工業區全面裝設空氣品質微型感應器，讓業者不敢偷排廢氣。

縣議員張嘉哲說，南崗工業區面積達412公頃且緊鄰住宅區，業者偷排廢氣，直接影響空氣品質和居民健康，他肯定環保局到社區舉辦空汙防治座談會，聽取民眾心聲，但環保局要有更周全的汙染防治計畫，解決臭味和偷排廢氣問題。

李易書說，已向環保署爭取600萬元經費，在南崗工業區裝設空氣品質微型感測器，透過遠端監控工業區空氣品質變化。只要排放汙染源超標，系統會出現警示，立刻派人到場稽查，依照感測器劃設區域，可追溯找出汙染源。環保局初步評估100個感測器足夠覆蓋南崗工業區，環保署已經同意補助經費，預計明年2月經費下來，施工期約3個月，最晚明年中就可完成裝設，改善工業區空氣品質。

空氣品質 南投 超標

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