彰化縣長王惠美發表3年施政成果 綠營人士場外抗議

彰化縣長王惠美今天在縣府演藝廳舉辦就職3周年施政成果發表會，除取得彰化市鐵路高架化可行性評估獲行政院核定等重大建設進展外，並強調在艱難的疫情期間，彰化縣優異的防疫表現；不過場外則有30多名綠營人士，批評她政見跳票，是「失政縣長」，經警方舉牌警告後，才散去。

除副縣長洪榮章、林田富以及縣府一級局處首長外，還有前縣長卓伯源、縣議會副議長許原龍、中央疫情指揮中心中區指揮官黃高彬及各界代表參加。

典禮中，也特別凸顯彰化縣在新冠肺炎肆虐兩年來，彰化縣如何在艱困疫情中挺過來，由相關防疫團隊上台接受肯定。中區指揮官黃高彬說，彰化縣在此次防疫的表現堪稱全台灣台灣首屈一指，沒有讓中央政府進駐接管幫忙控制疫情，都是靠自己團隊完成防疫並控制疫情，在此要給王縣長及團隊一個讚。

王惠美則歷數任內施政成果，包括彰化鐵路高架化可行性評估報案獲行政院核定、封測大廠矽品精密在二林中科擴廠將投資800億元可增加7500個就業機會、芳苑海空步道完工等，以及教育、婦幼、青年及銀髮族照顧等政策。

不過，在王惠美舉辦施政成果發表的同時，場子則來了約30名綠營抗議民眾，包括縣議員李成濟、張欣倩及投入進黨縣議員黨內初選的楊子賢、劉珊伶、葉繼元及黃柏瑜等人，他們以「彰化人民火大聯盟」身分，評批王惠美執政三年來，各項社會福利及建設倒退，像大埔截水溝拓寬工程、田尾「城鎮之心─怡心園」延宕、台灣民俗村開發爭議及彰南捷運跳票等，並高呼口號。警方動用150名警力戒護，由彰化分局王國峯三度舉牌後，命令解放。

前縣長魏明谷也在臉書中，質疑王惠美「勇創新局」的口號，並針對王惠美任內的施政缺失提出批判，反觀他在縣長上任之初，從不叫苦財政困難，仍盡力達成每樣社會福利，無非是要幫彰化打底，等待轉骨轉大人縣市升格的機會，圖的就是彰化能再度立基繁榮300 年。