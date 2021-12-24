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為台中烏溪把脈 1公里河段近400袋廢棄物

中央社 / 台中24日電

環保團體荒野保護協會今年攜手富邦人壽為台中烏溪把脈後發現，在調查的215.5公里河岸及海岸中，平均每1公里河段就有近400袋廢棄物，其中7成為1次性塑膠製品。

荒野保護協會今天發布新聞稿說明今年前進台中進行「台中烏溪流域川廢快篩調查」顯示，這次調查區段（河岸及海岸約215.5公里）垃圾總量約110萬公升，以雙北市通用的14公升垃圾袋來計算，可裝滿逾7.8萬袋，平均每1公里河段就有近400袋的廢棄物，且廢棄物組成7成為1次性塑膠製品。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，近年來環保署推動「向海致敬」政策，動員相關單位積極舉辦淨灘活動。但淨灘並不是唯一潔淨海洋的解方，山林、河川、海洋是串聯在一起的，唯有解決陸地廢棄物的問題，才能真正減少垃圾進入海洋。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，今年完成台中烏溪川廢調查，明年將前進新竹科技城，為頭前溪把脈。

負責「台中烏溪川廢快篩調查計畫」的專員徐筱珺指出，調查團隊由荒野志工與富邦人壽企業志工籌組而成，以低碳、無紙又結合公民科學家的調查方式，用騎乘單車或徒步完成烏溪「垃圾分布、數量及種類」調查，由於河岸鮮少設置車道，大部分河段以徒步完成調查，難度高於淡水河流域的調查。

荒野保護協會表示，這次調查110萬公升川廢中，塑膠製品超過7成，其中塑膠袋（含食品包裝袋）約28.6%、塑膠瓶罐容器約23%、1次性塑膠製品（如飲料杯/吸管/免洗餐具）約21.3%，這3類廢棄物也廣泛出現於海岸，再次證實川廢是海廢主要來源之一。

廢棄物 荒野保護協會 快篩

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