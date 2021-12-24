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台中打疫苗好康！萬人領首打禮 周末打再送舒跑、泡麵

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今天說，市府12月13日起推出市民限定新冠疫苗首打族可領200元禮券，至22日發出1萬983份首打禮，活動延長到明年1月7日；上周末家樂福賣場等7處疫苗接種站祭出打疫苗送舒跑飲料及泡麵各1份，吸引2993人接種，本周末即明、後兩天加碼中西區衛生所及南屯區文心森林公園哺乳室旁共2站提供隨到隨打。

衛生局說，感謝維他露公司捐贈舒跑飲料1萬瓶、味丹企業捐贈泡麵1萬包響應，民眾明後兩天到台中市9處站點接種疫苗者均可獲贈接種禮1份(舒跑及泡麵)，另台中市民限定首打禮延長到明年1月7日，請市民施打時務必攜帶身分證及健保卡，以利身分認定核發禮券。相關接種地點請上台中市政府衛生局網站查詢。

台中市衛生局統計，台中新冠疫苗接種截至今天上午8時，第一劑接種人數235萬117人，全人口涵蓋率為83.50%，完成第二劑接種人數為193萬5231人，第二劑涵蓋率為68.76%，總接種人次為428萬5348人；第三劑(追加劑)接種9758人，第三劑涵蓋率為0.35%。

衛生局說明，明後天包括6處家樂福門市(文心店、青海店、西屯店、中清店、太平店及豐原店)及東協廣場設置疫苗接種站，另配合聖誕佳節活動，新增柳川聖誕點燈會場(中西區衛生所)及南屯區文心森林公園哺乳室旁兩站，請民眾攜帶健保卡、身分證(居留證)前往接種，如為接種第二劑民眾請記得攜帶黃卡，以利完整登錄接種資料。

台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，感謝維他露公司、味丹企業共襄盛舉，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說，周末開設9處新冠疫苗接種站，感謝維他露公司、味丹企業共襄盛舉，打疫苗就送舒跑飲料及泡麵各1份，另台中市民限定首劑接種可再領得首打禮200元禮券。圖／台中市衛生局提供

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