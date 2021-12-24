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大梨山地區居民耶誕、跨年返鄉 中橫便道增開時段

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
耶誕節及元旦連續假期，為協助大梨山地區返鄉團圓，公路總局增加中橫便道通行班次，12月24至26日、12月30日至明年1月2日，由3時段增為5時段。本報資料照片
耶誕節及元旦連續假期，為協助大梨山地區返鄉團圓，公路總局增加中橫便道通行班次，12月24至26日、12月30日至明年1月2日，由3時段增為5時段。本報資料照片

耶誕節及元旦連續假期是台中市和平區泰雅族原住民重要團圓節日，為協助大梨山地區返鄉團圓，公路總局增加中橫便道通行班次，12月24至26日、12月30日至明年1月2日，由3時段增為5時段。

中橫便道原每日開放7時、12時及下午4時30分通行時段，本次因應耶誕節增加時段如下：110年12月24日（周五）除下午4時30分，再增開下午2時通行時段；25日到26日（周日）到由原3時段增為5個時段(上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分)，於12月27日(下周一)恢復為3時段（上午7時、12時及下午4時30分）。

因應111年元旦連假增加通行時段如下：110年12月30日（下周四）至111年1月2日（周日），由原3時段增為5個時段(上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分)，於111年1月3日(周一)恢復為3時段（上午7時、12時及下午4時30分）。

公路總局指出，中橫便道屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。

通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道的5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)，一般民眾僅能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865路）通行中橫便道，請有意搭乘者洽豐原客運訂票及查詢是否配合增開班次。

中橫 梨山 耶誕節

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