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豐原5米高大雪人現身 百隻小雪人圍繞好萌

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影

再過兩天就是耶誕節台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛；今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，「耶誕節台中市全城亮起來」，打造北國雪景結合豐原舊地名葫蘆墩等意象，盼成網美打卡亮點。

盧秀燕指出，耶誕節台中市全城亮起來，不同地區都有燈節、燈展，今天(23日)同步豐原區、大里區亮燈，接下來台中火車站、豐原火車站、綠川、柳川、中興大學等都會亮燈，一直玩到元宵中台灣燈會都在台中，市府精心布燈，希望大家過好節、過好年。

今年耶誕節佈置，水利局以「豐慶耶誕 雪境樂園」為主題，打造大雪人迎賓燈組，並圍繞著立體小雪人與模擬雪景，更有雪景意象的豐原(Fengyuan)立體字，塑造耶誕雪白世界。

推出民眾參觀打卡四大亮點：第一為5公尺高「大雪人」主燈，假日時每整點有泡泡機噴放；第二為100隻迎賓小雪人，佈置區域鋪設雪綿造景，營造白色耶誕感；第三為打造寬約4公尺雪景意象的豐原(Fengyuan)迎賓立體字；第四為市政大樓周圍佈設燈飾及光環境，融合耶誕元素，提升節慶氛圍。

「豐慶耶誕 雪境樂園」展出期間即日起至明年1月9日，亮燈時段為週一至週四17時30分至22時；週五至週日17時30分至22時30分，歡迎民眾來訪、打卡及拍照。

本周六(25日)下午4時至晚上8點，經發局在豐原火車站前廣場辦理「豐」聖誕 「原」舞曲活動，現場將以耶誕樹點亮葫蘆墩重要的交通樞紐，並安排節電闖關遊戲及特色市集攤位，歡迎民眾相約來豐原開Party，闖關節電玩遊戲、抽大獎。

經發局長張峯源表示，現場活動規劃5關節電闖關活動，只要完成關卡任務，即可獲得精美小禮及活動摸彩券一張，有機會抽中iPhone 13(256G)、自行車、行動電源及糕餅禮盒等好禮。

廟東復興商圈邀請「豐原最Shock趴」舞團，號召全豐原小朋友們，當晚6點相約豐原火車站前，商圈之星「福蘆弟」將化身為耶誕老公公現身，贈送耶誕小禮給一起跳舞的小朋友。

豐原區各社區發展協會將帶來年畫春聯等藝文作品、各式中式點心、手工皂等，希望製作出最有溫度的作品，帶給現場民眾最溫暖的夜晚。

台中市長盧秀燕今晚替陽明大樓外5米高「大雪人」點燈，並持手牌拍照打卡。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今晚替陽明大樓外5米高「大雪人」點燈，並持手牌拍照打卡。記者林佩均／攝影
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影
台中市豐原區陽明大樓外一座5米高「大雪人」主燈，四周圍繞100隻小雪人，相當可愛，今晚由台中市長盧秀燕啟用點燈，耶誕節台中市全城亮起來。記者林佩均／攝影

火車站 台中市 耶誕節

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