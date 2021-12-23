熱音社長樂務農 暨大附中蘇予辰拚進興大植病系

大學特殊選才陸續放榜，國立暨大附中熱音社長蘇予辰從小看著祖父母種花，對農業產生濃厚興趣，卻也深知農務辛勞，想改變傳統農業，升學鎖定農業相關科系，今年順利錄取中興大學植病學系，並獲興大應經系、台大農經系備取資格。

暨大附中指出，蘇予辰因祖父母是花農，從小看著長輩穿梭花田間，以及與祖父母間的互動中，深刻體會務農的辛勞，也從中了解農業相關議題，想讓農民工作更輕鬆有效率，促使她有了想改變傳統農業的抱負與使命。

而蘇予辰就讀該校高三數理班期間，除了專注一般學科，同時選修農業相關課程，並在教師駱奕帆指導下，和同學進入溫室學習，並設計照顧溫室內植物相關設備，也積極參與校外比賽與志工活動，因此曾獲農委會全國四健作業組「一等獎」。

蘇表示，對農業很有興趣，也校內老師協助下，善用校園資源，將學與實作合併投入農業研究外，她也是熱音社社長，對音樂很有興趣的她，總是利用短暫的午餐時間帶領社員討論熱音社事務，熱音社也因此成為校內熱門社團之一。

駱奕帆則說，蘇除了在課堂上積極學習，更善於利用課堂所學，將課堂中所產生的問題或想法有效實踐，還擁有穩健表達能力，應用在推廣溫室系統的各種活動，並依其所好及夢想很早就鎖定農業、植物等相關科系作為升學目標，也順利考取。