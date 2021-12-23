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愛心爆表！ 秀傳1050份圓夢禮物 3天被認養完畢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
錫卿基金會執行長黃柏文和副執行長楊晴瑄到秀傳醫院送聖誕禮物給社福單位代表。圖／秀傳醫院提供
錫卿基金會執行長黃柏文和副執行長楊晴瑄到秀傳醫院送聖誕禮物給社福單位代表。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象，今年已邁入第17年的耶誕圓夢計畫，禮物需求一貼上網，3天已全數被認養，大都是日常用品，包括鞋子、內褲、悠遊卡及書包，秀傳今天起將千份禮物分送出去。

每周都陪家人到秀傳看診的姜小姐這次認購4份禮物，她說，在醫院看到耶誕樹上孩子許願卡的小故事，有孩子鞋子磨平了都沒辦法買，有人還將壞掉的鞋子縫一縫後再繼續穿，讓她很不捨。

每個禮物背後都有社福單位孩子的迫切需求，像慈生仁愛院的阿仁，有多重障礙、身在單親家庭，由於父親每日需努力工作而鮮少有見面機會，他的願望是透過一台手提音響，聽聽歌紓解思父之情，也期望日子有音樂的相伴能更加精彩。

另一位自閉症肯納家長協會的小蘭有智能障礙，姐姐則有視力障礙，兩人都身患糖尿病，今年5月父親因病離世後，家裡剩下哥哥照料兩位妹妹，小蘭許願一盒血糖量測試紙，希望能降低家裡的生活負擔。

寶成國際集團員工及親友今年也一起認養了超過90份禮物，寶成員工余明儒表示，寶成同事10多年來付出愛心不間斷，年年參加秀傳圓夢計畫，並廣邀親友認養心願、捐贈禮物、包裝禮物。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，圓夢計畫禮物像巨星演唱會或限量商品一樣，年年讓充滿愛的善心人士「秒殺」認養，孩子夢想禮物大都是一般日常用品，或是一頓外出的平價牛排，明年將募集1500份的禮物，讓更多院生、孩子們能感受到人間處處有溫情。

富邦悍將球星林益全到秀傳醫院送聖誕禮物給社福單位代表。圖／秀傳醫院提供
富邦悍將球星林益全到秀傳醫院送聖誕禮物給社福單位代表。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象。圖／秀傳醫院提供

認養 愛心

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