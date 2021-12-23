愛心爆表！ 秀傳1050份圓夢禮物 3天被認養完畢

彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象，今年已邁入第17年的耶誕圓夢計畫，禮物需求一貼上網，3天已全數被認養，大都是日常用品，包括鞋子、內褲、悠遊卡及書包，秀傳今天起將千份禮物分送出去。

每周都陪家人到秀傳看診的姜小姐這次認購4份禮物，她說，在醫院看到耶誕樹上孩子許願卡的小故事，有孩子鞋子磨平了都沒辦法買，有人還將壞掉的鞋子縫一縫後再繼續穿，讓她很不捨。

每個禮物背後都有社福單位孩子的迫切需求，像慈生仁愛院的阿仁，有多重障礙、身在單親家庭，由於父親每日需努力工作而鮮少有見面機會，他的願望是透過一台手提音響，聽聽歌紓解思父之情，也期望日子有音樂的相伴能更加精彩。

另一位自閉症肯納家長協會的小蘭有智能障礙，姐姐則有視力障礙，兩人都身患糖尿病，今年5月父親因病離世後，家裡剩下哥哥照料兩位妹妹，小蘭許願一盒血糖量測試紙，希望能降低家裡的生活負擔。

寶成國際集團員工及親友今年也一起認養了超過90份禮物，寶成員工余明儒表示，寶成同事10多年來付出愛心不間斷，年年參加秀傳圓夢計畫，並廣邀親友認養心願、捐贈禮物、包裝禮物。