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愛心爆表！ 秀傳1050份圓夢禮物 3天被認養完畢
彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象，今年已邁入第17年的耶誕圓夢計畫，禮物需求一貼上網，3天已全數被認養，大都是日常用品，包括鞋子、內褲、悠遊卡及書包，秀傳今天起將千份禮物分送出去。
每周都陪家人到秀傳看診的姜小姐這次認購4份禮物，她說，在醫院看到耶誕樹上孩子許願卡的小故事，有孩子鞋子磨平了都沒辦法買，有人還將壞掉的鞋子縫一縫後再繼續穿，讓她很不捨。
每個禮物背後都有社福單位孩子的迫切需求，像慈生仁愛院的阿仁，有多重障礙、身在單親家庭，由於父親每日需努力工作而鮮少有見面機會，他的願望是透過一台手提音響，聽聽歌紓解思父之情，也期望日子有音樂的相伴能更加精彩。
另一位自閉症肯納家長協會的小蘭有智能障礙，姐姐則有視力障礙，兩人都身患糖尿病，今年5月父親因病離世後，家裡剩下哥哥照料兩位妹妹，小蘭許願一盒血糖量測試紙，希望能降低家裡的生活負擔。
寶成國際集團員工及親友今年也一起認養了超過90份禮物，寶成員工余明儒表示，寶成同事10多年來付出愛心不間斷，年年參加秀傳圓夢計畫，並廣邀親友認養心願、捐贈禮物、包裝禮物。
錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，圓夢計畫禮物像巨星演唱會或限量商品一樣，年年讓充滿愛的善心人士「秒殺」認養，孩子夢想禮物大都是一般日常用品，或是一頓外出的平價牛排，明年將募集1500份的禮物，讓更多院生、孩子們能感受到人間處處有溫情。
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