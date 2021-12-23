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耶誕花遊趣！ 南投埔里花卉展 用花呈現在地特色
南投縣「埔里花卉展-花遊趣」25日至明年1月2號在埔里花卉物流中心登場，將以當地6大特色景點為主題，結合在地花卉展出，除能賞花，還有小農及文創市集，埔里吉祥物「噗哩」今天現身代言，為活動暖身，歡迎民眾前去賞花遊憩。
埔里鎮公所指出，埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，在切花、盆花、國蘭等市場1年市值就達數億元，而為擴大行銷推廣埔里花卉產業，串連農糧署、行政院中部聯合服務中心、埔里花卉生產合作社、中華盆花發展協會等單位辦理花卉展。
而今年的「2021花卉展－花遊趣」以台灣地理中心碑、地母廟、中台禪寺、鯉魚潭、百香果、茭白筍等6大特色作為主題，使用在地生產的花卉顏色搭配主題布置6大展區，找來埔里鎮吉祥物「噗哩」擔任代言人，今辦理記者會為活動暖場。
埔里鎮長廖志城說，花卉是埔里重要經濟產業，近年透過策展促進帶動花卉產銷，同步活化當地花卉物流中心，而今年活動將在25日耶誕節登場，透過花展在室內暢遊埔里知名景點，看見不一樣的花卉之美，保證顛覆大家對於花展的印象。
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧則說，南投有美景及豐富的農產資源，埔里花卉也是其一，而該中心已連3年協助公所辦理花卉展，並努力促成花卉物流中心活化，而今年的「2021花卉展－花遊趣」是值得飽覽國產花卉的極緻饗宴。
而該花展展區分為室內特色主題花卉觀賞區、手工藝與蘭花創作區、蕨類植物展，每逢周六、日，戶外區還有小農及文創市集，二場花卉多肉植栽體驗，並有花卉劇場、泡泡秀、魔術氣球表演等，精彩可期，歡迎民眾前來賞花遊玩、逛市集。
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