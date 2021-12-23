飛天豬迎新春 台中大安農會推多種春節好禮組合

台中市大安區農會今天在飛天豬生活館盛大舉行「飛天豬 虎年大吉迎新春」春節專案發表會，推出多種國內農產優質食品禮盒，供消費者春節選購參考，也推出春節專案優惠方案。

今天的發表會由大安農會總幹事蔡建宗主持，大安區農會針對國內農產品的價值提升，以飛天豬品牌打造「安農五寶」，推出數種國內農產優質食品，獲許多獎項，包括108及109年度台灣農業旅遊伴手新品獎、連續4年獲台灣農漁會百大精品獎、2020及2021台灣農業百大精品獎、2019台中燈會指定伴手禮、2020台灣燈會農民之夜指定伴手禮、2019農村酒莊酒品評鑑銀牌獎，今年金磚米典藏禮盒更榮獲首屆台灣好米禮盒選拔網路人氣獎。

大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，開發多樣獨特又具高質感禮盒，這次邀請農會人員分別代言「大安禮尋禮盒」、「飛天豬甜蜜蜜」、「飛天豬愛枇杷」、「雙龍戲珠禮盒」及「青龍奪珠禮盒」，推薦代言禮盒。

安農分別與三家農漁會合作客製化搭配，有「年年有蝦嚴選好菜」、「澎湃新春圍爐饗宴」及「飛天豬酸菜白肉禮盒組」等三種選擇，分別與全國漁會、澎湖以及官田等農會合作；虎年春節專案優惠分類早鳥優惠、農會聯盟、單品系列(滿899元可以99元加購飛天豬精美保冷袋一個)、大安禮尋專區、大安好禮專區、大安禮、滷珍饌、大安酒品等8種不同專區，提供民眾更多樣化選擇。

蔡建宗表示，這次在年前推出的春節專案，包裝精美，所有飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用；今年春節辦有兩階段優惠，即日起至111年1月10日訂購經典香腸禮盒、安農香腸系列單品、飛天豬腸鮮禮盒及金磚米典藏禮盒享有早鳥訂購優惠，第二階段優惠111年1月11日至2月28日多項產品都有期間限定優惠，此外有滿額折扣，滿2萬97折、滿8萬95折，詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農，或撥打04-26710909#14訂購。

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