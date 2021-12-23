影／顏寬恒競選歌曲 消波塊樂團推「海線故鄉」感觸深

中二選區立委補選候選人顏寬恒今天下午在競選總部發表這次選舉競選歌曲，請台中在地「消波塊樂團」量身打造競選歌曲「海線故鄉」，主打海線在地、讓所有鄉親找回屬於台中海線屯區的人情味，閩南語歌詞「那是我的故鄉我的家，雖然很多不公及不義，我也勇敢面對不曾驚慌。」

消波塊樂團是由台中在地青年組成，2015成團至今已經6年，所有的歌曲都是以本土出發，傳遞在地的理念，許多音樂祭活動都可以看到他們精彩的演出。

顏寬恒表示，30多年來海線變化大，生態被破壞，空氣受影響，人情味變淡，是受到什麼影響？大家都很有感觸，這首歌就像他現在的心境，他在選舉，未來二周要接受更多莫名其妙的指控，無端爆料。

顏寛恒說，這次因緣際會邀請到消波塊樂團合作，因為過去消波塊一直跟自己連結在一起，也是很多網路鄉民討論的話題，所以過去就很多網友建議可以邀請消波塊樂團來一起演出，日前剛好在活動場合遇到樂團團長KT，得知團長也住在沙鹿，他也向團長表達合作邀約，沒想到團長也大方答應。

樂團專業的快速完成詞曲創作和編曲並錄完DEMO，顏寬恒說很好聽，自己擔任演唱者，希望藉由這首歌曲，喚起大家對於故鄉的熱情和在地人的情感；同時消波塊樂團也將本首歌曲上傳YT頻道，讓所有熱愛音樂的朋友都可以點閱收聽。

歌名：海線故鄉

歌詞：

聞到海風的味 那是我的家鄉

親切的笑容 溫暖打招呼

漸漸城市進步那同時

人情味也淡淡薄去

以前蜻蜓滿天飛

現在見不到那景象

舊厝前面天橋還在那

回家玲瓏轉 不知轉去哪

未來的道路我們鬥陣開

守護這個阮作陣成長的故鄉

我的心在那不曾離開

那是我的故鄉我的家

雖然很多不公及不義

我也勇敢面對不曾驚慌

我的心在那 不曾離開

那是我的故鄉我的家

有空一定要記得回來