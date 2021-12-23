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疫情下旅費拿來換家具 彰化大型舊家具清運提早達高峰

聯合報 / 記者林敬家／攝影
彰化縣鄉鎮市公所代清除處理廢棄家具，將不能回收的材料堆在隊部，須分批送往焚化爐處理。報系資料照
彰化縣鄉鎮市公所代清除處理廢棄家具，將不能回收的材料堆在隊部，須分批送往焚化爐處理。報系資料照

過年前各鄉鎮公所清潔隊幫清運大型舊家具，一般在農曆春節前一個月最忙碌，不過，彰化鄉鎮市清潔隊發現，今年因逢新冠疫情三級警戒，民眾在家時間多，大型舊家具清運提早，7、8月登記數量已暴增，有零星登記案件為躲過清運收費，分批清出，清潔隊推測下個月的清運量也不會少。

大型家具廢棄物在後端拆解分類後，無法回收再利用的部分進到焚化爐。彰化縣府環保局指出，溪州焚化爐每年歲修、替換零件，也委託操作管理與升級整備，處理量能並未減少，能再延長20年使用，預估明年焚化量約28萬8000公噸，各鄉鎮市總進廠量約為27萬公噸，最近的事廢問題並不會影響到縣內清潔隊可進廠的清運量。

原本在過年前一個月是大型舊家具清運的「旺季」，但彰化市清潔隊反而在7、8月已達到今年高峰，彰化市清潔隊長呂靜琴說，今年6月處理量約85噸，但在疫情降級為二級警戒後，7月達到130噸左右，最忙時一天處理100多件登記案件，但現在每月仍有100多噸的大型廢家具須處理，最常收到的是床墊、沙發椅等。

她認為，疫情期間大家不敢大量清運，怕被懷疑是確診個案，加上疫情時民眾只能待在家整理環境，到了疫情降級舊家具大量排出，預計到過年前的處理量都不會少，原本一組人力恐怕得增加3、4倍。

鹿港清潔隊則在今年11月進入處理大型舊家具的高峰，每兩周約有55件處理量，大都是單件家具居多，清潔隊長林大欽說，與民眾聊發現，疫情期間大家減少旅遊，比往年存了些錢，因此有汰換家具預算，提早清運，清潔隊可以提前處理。

鹿港清潔隊平時幫收大型舊家具須付費，但過年前服務鄉親免費，林大欽說，去年過年前登記約926件，以每年成長1到2成來算，今年過年前處理量可能破千件。

疫情 鹿港

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