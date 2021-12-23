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中市節能示範計畫啟用 盧秀燕：打造低碳城市創3贏

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。圖／台中市政府提供
台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用。圖／台中市政府提供

台中市選定惠新停車場及市政大樓惠中樓，由廠商建置「智慧能源管理系統」，以虛擬電廠概念，夜間儲電、日間供電，優化電力使用效率。台中市長盧秀燕表示，除了帶動能源產業發展，也可降低台中使用燃煤發電，提升空品，打造低碳城市，創造市府、廠商、城市「三贏」。

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今啟用，市府提供公有土地，廠商提供能源管理系統及儲能設備，其中，惠新停車場建置「智慧能源管理系統」，並結合3座電動車充電設備，提供民眾電動車充電。

盧秀燕說，選定鄰近市府機關、百貨商場及人車來往密集的惠新停車場，建置「智慧能源管理系統」，利用夜間用電離峰時儲電，日間用電尖峰時，即可供電給該場電動車充電使用，達到電力「削峰填谷」，降低尖峰時間用電需求，緩解該區域電網的用電負擔；未來市府將持續尋求合適地點，鼓勵廠商設置。

交通局長葉昭甫表示，儲能系統為未來最佳的電力輔助服務裝置，可降低台中火力發電廠尖峰負載量及24小時基載量，並緩衝再生能源發電間歇性及不可預測的供電，降低對電網造成的衝擊，也減輕燃煤發電廠負擔並逐漸轉型為備援電力，階段性達成減煤目標。

葉昭甫說，台中市電動車數量成長速度驚人，市府在電動車電費上的支出逐年成長，示範計畫應用儲能系統能量轉移的功能，將離峰電力轉至尖峰使用，同時降低電動車充電在尖峰對於電網的衝擊。

台中市惠新停車場建置「智慧能源管理系統」，並結合3座電動車充電設備，提供民眾電動車充電。圖／台中市政府提供
台中市惠新停車場建置「智慧能源管理系統」，並結合3座電動車充電設備，提供民眾電動車充電。圖／台中市政府提供
台中市選定惠新停車場及市政大樓惠中樓，由廠商建置「智慧能源管理系統」，達到優化電力使用效率。圖／台中市政府提供
台中市選定惠新停車場及市政大樓惠中樓，由廠商建置「智慧能源管理系統」，達到優化電力使用效率。圖／台中市政府提供

台中市 停車場 盧秀燕

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