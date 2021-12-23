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立院考察 綠能發電垃圾減量是大台中發展關鍵

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會，今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」。圖／立委莊競程提供
立法院社會福利及衛生環境委員會，今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」。圖／立委莊競程提供

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」，召集委員民進黨立委莊競程表示，這次的公投結果，顯示民眾對能源轉型的關注，綠能發電、垃圾減量的問題，更是大台中地區未來的發展關鍵，希望透過這次的考察，促進中央與地方更緊密的合作。

莊競程說，目前仍有許多市場將生廚餘及果菜殘渣等當廢棄物焚化處理，不但造成焚化廠負擔，也不符合環境永續精神，他建議市府應該一併收集後送到外埔園區處理，或是輔導目前外埔園區的營運廠商，一條龍提供廚餘收運服務，以增加園區營運收益，並滿足設施處理量能，也有助於未來的永續經營，請市府應集積極規劃，他將全力爭取環保署支持。

立院衛環委員會為了解「台中市環保設施營運情形」，今天到外埔區「外埔綠能生態園區」，和北屯區「寶之林廢家具再生中心」二處地點考察，包括召委莊競程、環保署長張子敬、農委會農糧署副署長蘇茂祥、經濟部能源局組長陳崇憲、台中市府副市長陳子敬、環保局副局長陳政良等人參加。

莊競程表示，外埔綠能生態園區為林佳龍前市長任內推動興建，將原本已經荒廢的堆肥廠，轉型成台灣首座廚餘生質能源廠，堪稱全國典範，他說林佳龍任內積極向中央爭取補助，目前環保署支持外埔園區相關廚餘經費計1億餘元，包含廚餘桶及廚餘清運車輛等集運設備、沼渣液資源化田間試驗計畫等。

外埔綠能生態園區也是全國最大廚餘厭氧發電廠。近年因氣候變遷造成環境惡化，發展低碳循環經濟逐漸成為國際趨勢，生質能源兼具廢棄物處理、減碳、循環經濟等功能，莊競程希望環保署、農委會及能源局更應積極輔導業者，以提高售電費率、碳權獎勵及協助多元利用方案等，吸引產業投資綠能。

張子敬指出，感謝立委莊競程安排這次考察，讓農委會、經濟部等相關部會，實際了解目前全台首座廚餘生質能源發電廠-「外埔綠能生態園區」的營運情形。他表示，發展綠色能源，推動廚餘能源化、資源化，讓廚餘不是廢棄物，可以發電、做成堆肥肥料，需要中央、地方更多合作。

環保署將持續與地方政府共同推動廚餘生質能源化工作，並將更進一步透過跨部會合作，將廚餘與禽畜糞尿及下水道汙泥共消化，建立多元再利用管道，讓廚餘等有機剩餘資源一併轉成綠色能源，實現循環經濟願景與改善環境品質。

環保署指出，目前國內廚餘回收後再利用方式，養豬占46%，堆肥及生質能源廠佔54%，環保該署為了提升廚餘回收後去化量能，投入經費補助各地設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、既有堆肥場效能提升及集運車輛等。

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」。圖／立委莊競程提供
立法院社會福利及衛生環境委員會，今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」。圖／立委莊競程提供

廚餘 環保署

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