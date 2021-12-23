快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投「金」地王 街口銀樓稱霸全縣13年

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」公告地價稱霸全縣，蟬聯南投地王13年。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」公告地價稱霸全縣，蟬聯南投地王13年。記者賴香珊／攝影

南投縣公告明年土地現值微揚0.75%、公告地價上漲1.30%，全縣含金量的最高地價區段仍由草屯鎮太平路與碧山路之間路角地金瑞成珠寶銀樓蟬聯，土地現值每平方公尺16萬7798元，該處自2010年成為「南投縣地王」至今稱霸13年。

地政處指出，縣府近年積極推動產業升級，開發五大產業園區，加上交通便捷，帶動區域發展，且地價相對鄰近的台中市還低，許多建築開發業者看好發展潛力，紛紛搶進推案，雖受外來投資者青睞，但地價在政府打炒房策略下，僅微幅上揚。

而公告土地現值部分，南投縣已登記土地39億7866萬2039.73平方公尺，筆數67萬4892筆，原有5939個地價區段，修正劃分為5892個，減少23個；而5376個未調整地價，485個區段調漲，31個區段調跌，平均調幅0.75%。

其中，最高路線價是草屯鎮第259地價區段，位在碧山路至育英街、太平路兩側18米內土地，每平方公尺12萬2000元；而最高地價仍是太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」，每平方公尺16萬7798元，換算每坪約55萬4572元。

據了解，「金瑞城銀樓」原本是在南投縣前地王的附近，也就是草屯鎮太平路二段跟和平街附近，再遷移到現在的位置，相差一個路口，當時每坪還不到50萬元，但周邊為市場商圈，隨地價逐年調整，在2010年躍升為「地王」；可近年受景氣影響，每平方公尺16萬7798元已多年未調漲，不過仍連續13年蟬聯地王。

南投縣草屯鎮太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」公告地價稱霸全縣，蟬聯南投地王13年。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」公告地價稱霸全縣，蟬聯南投地王13年。記者賴香珊／攝影

南投 銀樓 珠寶

延伸閱讀

基隆廟口大四美每坪171萬元25連霸「地王」 全市成交價上漲

打造深度農村體驗 南投推「品味南投」行銷觀光旅遊

原鄉遠距醫療領先全國 南投1周內啟用2視訊門診

影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出

相關新聞

顏寬恒家族沙鹿又有「豪宅」違建？ 市府：將勘查釐清

台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒家族在沙鹿一處房舍又被爆疑是違建，顏的對手林靜儀今喊話市長盧秀燕應本於職責說明其是否合...

南投「金」地王 街口銀樓稱霸全縣13年

南投縣公告明年土地現值微揚0.75%、公告地價上漲1.30%，全縣含金量的最高地價區段仍由草屯鎮太平路與碧山路之間路角地...

中市節能示範計畫啟用 盧秀燕：打造低碳城市創3贏

台中市選定惠新停車場及市政大樓惠中樓，由廠商建置「智慧能源管理系統」，以虛擬電廠概念，夜間儲電、日間供電，優化電力使用效...

立院考察 綠能發電垃圾減量是大台中發展關鍵

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中考察「台中市環保設施營運情形」，召集委員民進黨立委莊競程表示，這次的公投結果，顯...

埔心鄉農會農民直銷站一日特賣會 好康別錯過

地產地銷是近年台灣農業的經營目標，彰化縣埔心鄉農會農民直銷站今天開幕並舉辦一日特賣會，各種埔心鄉當日鮮採蔬果以五折到七五...

中市147處資收站「循環經濟」 回收所得助弱勢

台中市環保局2016年起結合各里辦公處推動「台中市希望資收站」，至今設立147處資收站，截至今年11月，回收重量達142...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。