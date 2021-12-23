南投「金」地王 街口銀樓稱霸全縣13年

南投縣公告明年土地現值微揚0.75%、公告地價上漲1.30%，全縣含金量的最高地價區段仍由草屯鎮太平路與碧山路之間路角地金瑞成珠寶銀樓蟬聯，土地現值每平方公尺16萬7798元，該處自2010年成為「南投縣地王」至今稱霸13年。

地政處指出，縣府近年積極推動產業升級，開發五大產業園區，加上交通便捷，帶動區域發展，且地價相對鄰近的台中市還低，許多建築開發業者看好發展潛力，紛紛搶進推案，雖受外來投資者青睞，但地價在政府打炒房策略下，僅微幅上揚。

而公告土地現值部分，南投縣已登記土地39億7866萬2039.73平方公尺，筆數67萬4892筆，原有5939個地價區段，修正劃分為5892個，減少23個；而5376個未調整地價，485個區段調漲，31個區段調跌，平均調幅0.75%。

其中，最高路線價是草屯鎮第259地價區段，位在碧山路至育英街、太平路兩側18米內土地，每平方公尺12萬2000元；而最高地價仍是太平與碧山路之間路角地「金瑞成珠寶銀樓」，每平方公尺16萬7798元，換算每坪約55萬4572元。