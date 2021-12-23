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埔心鄉農會農民直銷站一日特賣會 好康別錯過

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉農會農民直銷站今天開幕大特賣，民代、鄉農會員工都加入搶購行列。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉農會農民直銷站今天開幕大特賣，民代、鄉農會員工都加入搶購行列。記者簡慧珍／攝影

地產地銷是近年台灣農業的經營目標，彰化縣埔心鄉農會農民直銷站今天開幕並舉辦一日特賣會，各種埔心鄉當日鮮採蔬果以五折到七五折價格展售，開幕後與會來賓和民眾立馬走進直銷站大採購，人手一籃蔬果排隊結帳，直呼「金正俗」。

埔心鄉農會在明聖路的三蜜香農特產品展售中心成立農民直銷站，今天舉辦小而美的開幕典禮。鄉農會總幹事張旗聞說，農糧署主導和指導鄉農會，三個單位合作成立直銷站建構小農平台，讓農民當頭家，在自己的農產品包裝袋表面印姓名，符合3章1Q和地產地銷的規定並達到目標，農民直銷站與傳統市場、大賣場的區別，在於消費者可在這裡買到地農民栽種與採訪的新鮮、安全、安心蔬果。

埔心鄉農會農民直銷站開張，到下午4點30分打烊前舉辦一日特賣會，1顆白花椰菜25元，1條茄子10元，1包半台斤巨峰葡萄80元，出席的來賓和民眾在開幕典禮之後都走進直銷站，至少買滿一籃蔬果，例如鄉長張乘瑜、立法委員謝衣鳳服務處主任邱景豐、陳素月國會主席劉珊玲等人都大買。

農業處長邱奕志說，農政單位補助推廣農民直銷站，期待消費者認證3章1Q產品質，因農民直銷站並非販售大宗盤購農業品，數量有限，營業時間有別於超市和大賣場，星期一到五的上午8點至下午4點30分營業。

埔心鄉農會農民直銷站今天開幕，將作為在地小農地產地銷的平台。記者簡慧珍／攝影
埔心鄉農會農民直銷站今天開幕，將作為在地小農地產地銷的平台。記者簡慧珍／攝影

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