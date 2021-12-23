中市147處資收站「循環經濟」 回收所得助弱勢
台中市環保局2016年起結合各里辦公處推動「台中市希望資收站」，至今設立147處資收站，截至今年11月，回收重量達1421公噸，協助資收物分流去化，降低清潔隊員收運負擔，回收變賣所得也用於照顧弱勢族群。
環保局表示，資收站結合地方特色，讓回收更有自我風格外，回收變賣所得也廣泛運用於弱勢關懷、社會照顧、資源回收運作等方面，不僅照護弱勢民眾，也對於推動零廢棄循環經濟有很大助益。
大里區塗城里長黃仁耀說，塗城里希望資收站今年回收量累計至11月共有14公噸，參與回收里民1417人次，回收物變賣所得主要作為扶助弱勢，例如三節發送白米給弱勢家庭、補助社區關懷據點獨居長輩供餐費用、捐贈獎助學金給里內清寒學生等。
另外，塗城里資收站更結合當地景點「草湖溪自行車道」塗城段特色，利用回收物改造成為「塗城文化走廊」，成為地方打卡特色點，也讓資源回收再利用理念代代傳遞下去。
環保局指出，環保局加強資源回收管道政策，期望透過希望資收站的運作，落實家戶垃圾分類，減少垃圾量產生，共同降低清潔隊分類辛勞，同時變賣所得用於照顧弱勢族群，回饋社會。
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