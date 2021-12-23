台中跨年晚會水湳登場 中捷跨年夜延長營運至凌晨2時

台中市跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，為疏運跨年晚會人潮，台中捷運綠線將延長營運時間至明年1月1日凌晨2時，並增加班次，至人潮疏運完畢為止。中捷公司表示，市府在捷運市政府站、松竹站設有接駁站，民眾可免費搭乘接駁車至會場，歡迎多使用大眾運輸工具，輕鬆跨年不塞車。

今年跨年是台中捷運首次挑戰跨年疏運，市府共規劃4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間為12月31日晚間5時至11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。配合跨年晚會接駁，捷運綠線營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6時至下午4時班距10分鐘、下午4時至晚上12時班距8分鐘，隔天凌晨0時至2時班距6.5分鐘。

中捷公司表示，市政府站跨年夜最後搭車時間為往北屯總站凌晨2時18分、往高鐵台中站凌晨2時17分；松竹站跨年夜最後搭車時間為往北屯總站凌晨2時31分、往高鐵台中站凌晨2時4分。當天也將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

中捷公司指出，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車，再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，除了加派人力，將由各站現場指揮官視人潮聚集程度，決定啟動三階段人潮管制措施，以維持候車及乘車秩序。

跨年疏運收班後，捷運綠線元旦上午6時起繼續為旅客服務，並恢復假日班距，上午6時至晚上11時為10分鐘1班、晚上11時至12時為15分鐘1班，歡迎民眾搭乘捷運至市政府前廣場參加元旦升旗典禮。