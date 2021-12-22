日灃建設張家駿 接任台中市建築經營協會理事長

第十二屆社團法人台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子董事長賴柄源卸任，在都發局長黃文彬監交下，將印信交接給新任理事長、日灃建設董事長張家駿。張家駿說，將延續公益活動、大師講座、社團、建築講座及參訪等，大師講座邀訪對象與主題會更多元。

台中市建築經營協會交接典禮以「建經同心、歡樂童心」為主題，今晚在台中市烏日區臻愛花園飯店舉行，325名會員以騎士風格穿著盛裝與會。