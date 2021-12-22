快訊

離婚和福原愛有關？「橫濱大谷翔平」前妻認了：倒是那樣

全台首例！北市爆防疫旅館「送錯確診者」烏龍 真相曝光

日灃建設張家駿 接任台中市建築經營協會理事長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子長賴柄源（左起）卸任，在都發局長黃文彬監交下，將印信交接給新任理事長、日灃建設張家駿。圖／台中建經協會提供
台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子長賴柄源（左起）卸任，在都發局長黃文彬監交下，將印信交接給新任理事長、日灃建設張家駿。圖／台中建經協會提供

第十二屆社團法人台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子董事長賴柄源卸任，在都發局長黃文彬監交下，將印信交接給新任理事長、日灃建設董事長張家駿。張家駿說，將延續公益活動、大師講座、社團、建築講座及參訪等，大師講座邀訪對象與主題會更多元。

台中市建築經營協會交接典禮以「建經同心、歡樂童心」為主題，今晚在台中市烏日區臻愛花園飯店舉行，325名會員以騎士風格穿著盛裝與會。

張家駿指出，明年度大師講座預計邀請逢甲大學董事長高承恕、豐邑建設總經理邱崇喆、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、世紀奧美公關創辦人丁菱娟、九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌、御盟集團創辦人邵永添、張盈智結構技師等及建築學者謝宗哲等專家好手開講。

台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長映興電子長賴柄源（左）卸任，由日灃建設張家駿（右）接任新理事長。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長映興電子長賴柄源（左）卸任，由日灃建設張家駿（右）接任新理事長。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，主題為「建經同心、歡樂童心」，會員穿著騎士風格服飾盛裝與會，氣氛愉快。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，主題為「建經同心、歡樂童心」，會員穿著騎士風格服飾盛裝與會，氣氛愉快。記者趙容萱／攝影

建築 台中市 公益活動

延伸閱讀

日灃建設董事長張家駿 接任台中市建築經營協會理事長

豐邑機構2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽由廖薇亦榮獲金獎

影／空間設計大賽比高CP值小宅 金獎得主今出爐

台灣建築獎國際建築師多遭淘汰 評審：炫耀的時代已過去

相關新聞

日灃建設張家駿 接任台中市建築經營協會理事長

第十二屆社團法人台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子董事長賴柄源卸任，在都發局長黃文彬監交下，將...

台中原流新創聚落開幕 盼帶動部落產業發展

位於台中市光復新村內的「原流新創聚落」今天開幕試營運，設有原住民文創商品、美食體驗及工藝家作品展覽，希望透過聚落將人潮引...

員林平安夜 24日耶誕點燈 要讓穀倉亮起來

彰化縣員林市公所與在地教會12月24日將在員林鐵路穀倉廣場辦「員林平安YA」耶誕晚會點燈活動，耶誕樹燈區將展示到1月16...

打造深度農村體驗 南投推「品味南投」行銷觀光旅遊

南投縣政府今天舉辦「品味南投．農遊休區成果發表會」，13個休閒農業區展出在地好食、好宿、好遊的農遊體驗及伴手禮，以「品味...

楊瓊瓔服務處外「2米高松木耶誕樹」 民眾拍照打卡還有玩偶拿

這星期就是耶誕佳節，立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，有別於塑膠綠色耶誕樹，木質紋路亮眼，模樣格...

反萊豬公投雖被否決 彰化縣校園及社區共餐仍禁用

儘管萊豬禁止進口公投被否決，但彰化縣長王惠美今天在主管會報中，仍重申加強高風險豬肉稽查，校園午餐、社區關懷據點共餐禁用萊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。