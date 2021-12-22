日灃建設張家駿 接任台中市建築經營協會理事長
第十二屆社團法人台中市建築經營協會交接典禮今晚登場，第十一屆理事長、映興電子董事長賴柄源卸任，在都發局長黃文彬監交下，將印信交接給新任理事長、日灃建設董事長張家駿。張家駿說，將延續公益活動、大師講座、社團、建築講座及參訪等，大師講座邀訪對象與主題會更多元。
台中市建築經營協會交接典禮以「建經同心、歡樂童心」為主題，今晚在台中市烏日區臻愛花園飯店舉行，325名會員以騎士風格穿著盛裝與會。
張家駿指出，明年度大師講座預計邀請逢甲大學董事長高承恕、豐邑建設總經理邱崇喆、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、世紀奧美公關創辦人丁菱娟、九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌、御盟集團創辦人邵永添、張盈智結構技師等及建築學者謝宗哲等專家好手開講。
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