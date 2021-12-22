員林平安夜 24日耶誕點燈 要讓穀倉亮起來

彰化縣員林市公所與在地教會12月24日將在員林鐵路穀倉廣場辦「員林平安YA」耶誕晚會點燈活動，耶誕樹燈區將展示到1月16日，員林市長游振雄表示，公所規劃活化穀倉，爭取設置員林鐵道園區，希望透過耶誕活動，為鐵道園區暖身。

游振雄說，這次活動特別選在全國唯二的鐵路穀倉旁舉辦，除了要讓市民及各地遊客能夠看到不一樣的歷史建築之美外，也象徵要活化鐵路穀倉為員林帶來新風貌的決心，員林台鐵穀倉是全台僅存二座台鐵穀倉之一，今年文化部補助686萬元將先進行內部整修，公所正在爭取中央補助，未來希望營造鐵道園區，帶動地方觀光。

員林耶誕晚會點燈活動將於24日晚間6時在員林鐵路穀倉舉行，公所已在穀倉前廣場開始布置9公尺高的耶誕樹等裝置藝術，耶誕燈區將展示到1月16日每晚6時到10時都會開燈，民眾可前往打卡拍照。

24日晚會有員林國小管弦樂團表演，陸爸爸說演故事劇場團隊帶來溫馨親子劇場，並有教會安排的猜猜樂、詩歌演唱及舞蹈等表演，現場還準備有限量免費暖心飲品及糕點，最後由員林天主堂、員林神召會、好消息幸福教會、聖約翰教會、員林台福基督教會、員林靈糧堂、員林啟智中心等團體與民眾一起踩街，大家共 度溫馨耶誕節。

除了耶誕節活動，公所也規劃元旦藤山健行、迎新春送春聯、及2022員林燈會系列活動，要讓大家從年底歡慶到明年。