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台中原流新創聚落開幕 盼帶動部落產業發展

中央社 / 台中22日電
台中原流新創聚落22日開幕，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）出席表示，原流新創聚落是通路匯流平台及遊客引流據點，提供中部原民商品銷售管道，並將人潮引流至原鄉部落，希望進一步帶動原鄉部落的產業發展。圖／中央社
台中原流新創聚落22日開幕，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）出席表示，原流新創聚落是通路匯流平台及遊客引流據點，提供中部原民商品銷售管道，並將人潮引流至原鄉部落，希望進一步帶動原鄉部落的產業發展。圖／中央社

位於台中市光復新村內的「原流新創聚落」今天開幕試營運，設有原住民文創商品、美食體驗及工藝家作品展覽，希望透過聚落將人潮引流至原鄉部落，進一步帶動部落產業發展。

位於台中市霧峰區光復新村內的原流新創聚落，占地約800坪，規劃藝術展覽、文學創作、生活選物、光雕餐桌、戶外藝術等空間營造區域，讓參觀者探索、遊戲與學習，了解多元原住民族文化。

原流新創聚落今天舉辦開幕活動，原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、台中市政府原住民族事務委員會主委林益陸，與當地民意代表等人出席。

夷將．拔路兒致詞時表示，原流新創聚落是通路匯流平台及遊客引流據點，提供中部原住民族商品銷售管道，並將人潮引流至原鄉部落，希望進一步帶動原鄉部落的產業發展。

夷將．拔路兒指出，原民會2018年起推動「布建通路據點計畫」，協助各縣市政府在市區建置原民產品實體通路據點，至今投注近新台幣5億元，加上今天開幕的原流新創聚落，目前全台已有6處據點。

林益陸說，原流新創聚落計畫以「前店後場」概念推動，在光復新村設置據點作為「前店」，再搭配「後場」輔導原住民族創業、生產產品，統籌部落食、住、遊、購、行等面向，打造多元生態旅遊。鼓勵原住民創新創業，提升原民品牌力，從而帶動經濟產值。

台中市「原流新創聚落」22日開幕試營運，園區內有原住民文創商品、美食體驗及工藝家作品展覽等，希望進一步帶動原鄉部落產業發展。圖／中央社
台中市「原流新創聚落」22日開幕試營運，園區內有原住民文創商品、美食體驗及工藝家作品展覽等，希望進一步帶動原鄉部落產業發展。圖／中央社

原住民 台中市 文創

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