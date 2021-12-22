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打造深度農村體驗 南投推「品味南投」行銷觀光旅遊

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府推「品味南投」品牌標誌，讓遊客採購優質農產品，並體驗南投農村生活。記者江良誠／攝影
南投縣政府推「品味南投」品牌標誌，讓遊客採購優質農產品，並體驗南投農村生活。記者江良誠／攝影

南投縣政府今天舉辦「品味南投．農遊休區成果發表會」，13個休閒農業區展出在地好食、好宿、好遊的農遊體驗及伴手禮，以「品味南投」為品牌形象，展現南投農村生產、生活、生態及文化各面向，將南投農村精彩美好推薦給全國遊客。

縣府今天公布「品味南投」農村形象品牌，農業處長陳瑞慶說，透過創意設計將南投農村生活、生產、生態及文化四元素融合，建構品味南投形象，增加農村產業競爭力。品牌標誌由觀光首都的LOGO發想，取材左半部四圈結構發展成品味南投的視覺識別，再結合書法字體設計成型，推廣農村品牌的體驗、質感、多元與永續理念，擴大南投觀光知名度。

南投副縣長陳正昇說，為傳達南投永續農村的願景，希望遊客透過親身體驗的方式， 感受南投多元的農村內涵，縣府成立「品味南投」的農村共同品牌，以南投縣地處台灣心臟為發想，整合縣內13個休閒農業區獨特性，呈現圍繞「心內話」主題的山、水、地3款伴手禮。

縣府透過「2021農村特色產品徵選活動」募集13鄉鎮市農特產品，從57件報名產品中，甄選出44件南投在地的優秀產品，包括茶、咖啡、米、薑黃、蜂蜜、菇類、香蕉及相關農產加工產品與生活用品。

為了讓遊客走進農村，體驗在地生活，縣府也進行農村體驗導覽人員培訓認證，藉由生動活潑導覽解說，帶遊客體驗農村的豐富內涵。

南投縣政府推「品味南投」品牌標誌，讓遊客採購優質農產品，並體驗南投農村生活。記者江良誠／攝影
南投縣政府推「品味南投」品牌標誌，讓遊客採購優質農產品，並體驗南投農村生活。記者江良誠／攝影

南投 品牌 伴手禮

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