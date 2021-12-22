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楊瓊瓔服務處外「2米高松木耶誕樹」 民眾拍照打卡還有玩偶拿

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

這星期就是耶誕佳節，立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，有別於塑膠綠色耶誕樹，木質紋路亮眼，模樣格外吸睛。楊瓊瓔也歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。

楊瓊瓔位於大雅區的服務處，今天在騎樓布置起2米高的木製DIY聖誕樹，邀請民眾前來打卡送玩偶，民眾到服務處除了陳情、泡茶聊天，還能欣賞特色耶誕樹，同時祈禱疫情早日遠去、恢復平安幸福的生活。

楊瓊瓔指出，此次矗立在大雅服務處外騎樓的耶誕樹，高達2公尺，不但為平常單調的街景增添色彩，往來民眾也能提前感受到耶誕佳節氣氛，這棵耶誕樹將在服務處騎樓展示2個星期左右，民眾可利用時間前往觀賞拍照打卡。

耶誕樹設計由在地青年木匠兄妹木工房設計打造，耶誕樹本體利用工廠生產出來的紐西蘭松木餘料，經過精準計算與裁切，以每5公分遞減的寬度往上，使用了86片木條，以下重、上輕的設計，讓整棵樹的重心在下面，加重整顆樹的重量、讓整棵樹擺放在戶外時不易因風大的時候容易傾倒。

立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔服務處外聳立一棵由紐西蘭松木打造的2米高耶誕樹，歡迎民眾前來打卡、拍照，即日起至耶誕節(25日)當日，可獲得限量玩偶一只。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 耶誕節

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