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反萊豬公投雖被否決 彰化縣校園及社區共餐仍禁用

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
儘管萊豬禁止進口公投被否決，為強化進口豬肉管理，彰化縣仍持續執行高風險豬肉稽查專案。圖／衛生局提供
儘管萊豬禁止進口公投被否決，為強化進口豬肉管理，彰化縣仍持續執行高風險豬肉稽查專案。圖／衛生局提供

儘管萊豬禁止進口公投被否決，但彰化縣長王惠美今天在主管會報中，仍重申加強高風險豬肉稽查，校園午餐、社區關懷據點共餐禁用萊豬，並強化稽查食品來源，守護食安，嚴格把關守護縣民的健康。

彰化縣衛生局表示，為強化進口豬肉管理，彰化縣持續執行高風險豬肉稽查專案，由進口商進行高風險豬肉流向逐批查核管理，並針對食品製造業、超市及大賣場、餐飲業、餐盒工廠等食品供應鏈進行地毯式豬肉標示稽查及抽驗，以勾稽比對豬肉產品原產地標示之正確性，截至今年12月共稽查3863家次，未來因應核食進口，也將擴大稽查食品來源。

教育處表示，彰化縣捍衛食安不遺餘力，目前「校園午餐禁用萊豬」，彰化縣所轄學校午餐合約規範，校園午餐一律使用國產豬肉、牛肉，加強校園午餐食材供應商、餐盒工廠等豬肉來源查核，由源頭掌握進口肉品流向，確保食材來源安全無虞，全面把關防止萊豬進入校園，確保學子的身心健康。

至於日本核能食物開放進口部分，縣府請各校督導團膳業者，供應學校午餐的食品，應有透明產品的原料原產地資訊，各校可保留廠商的進銷貨單、交易憑證、進口報單等資料作為佐證，縣府將透過菜單審查及學校午餐聯合稽查等，一併辦理抽查，以保障學童用餐安全。

縣府社會處表示，彰化縣目前有300個社區關懷據點，有260個提供老人共餐，260個社區全部同意禁用萊豬，拒絕萊豬進入社區關懷據點，保障社區長輩的健康。

萊豬 食安 衛生局 王惠美

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