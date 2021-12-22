中二補選選監人員數量惹爭議 台中市議會藍綠吵翻

台中市議會今召開第3屆第6次定期會，民進黨議員有備而來，猛批台中市選委會「黑箱作業」「扼殺民主」指中二補選的選監人員分配不公。

國民黨議員回嗆：每個投開票所設置兩名監察員是中央選委會的決議，難道民進黨要「耍特權？」指民進黨議員要抗議的對象是中央選委會。並大喊「民進黨耍特權、林靜儀要特權！」

雙方各自表述，藍綠議員互嗆，會場大亂，議長張清照敲槌宣布散會。

綠營指出，根據選罷法第59條規定，每個投開票所至少都要有兩名監察員，可以由政黨推派，而且投開票所的監察員，不能都是同一政黨推薦。

議員周永鴻、王立任痛批市府，只處理最低要求，導致部分投開票所的政黨推派人數不足，有兩位候選人沒找監察員，為何不把餘額分配給其他人？指台中市府怠惰不處理。

國民黨議員回嗆：中選會決議的，難道民進黨執政耍耍特權？民進黨議員應該向中選會抗議！並大喊「林靜儀要特權！」

台中市政府民政局長吳世瑋表示，補選設置258所投開票所配置監察員2名，是由中央選舉委員會於今年10月28日開會決議辦理，台中市選舉委員會一切依法行政。