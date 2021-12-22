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喔熊聯名商品進軍網路商城！今歡慶開賣限時優惠

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處與網路商城Yahoo奇摩合作推出「喔熊夢工場」線上購物平台今天開賣。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處與網路商城Yahoo奇摩合作推出「喔熊夢工場」線上購物平台今天開賣。圖／參山處提供

台灣觀光代言人「喔熊Oh Bear」與中彰投苗觀光產品業者合作的「喔熊」聯名商品，透過觀光旅遊讓世界看見，過去僅能個別向業者訂購，交通部觀光局參山國家風景區管理處與網路商城Yahoo奇摩合作推出「喔熊夢工場」線上購物平台今天開賣，今天在台中日光溫泉會館舉辦慶祝開賣活動，全館滿500免運費、限定商品8折、單筆滿千抽10萬好禮等優惠活動。

台灣觀光代言人喔熊、台中市政府觀旅局專員張俊生、彰化市政府城市暨觀光發展處科長徐秀芳、中彰觀光圈總召柴俊林、竹竹苗觀光圈總召江百松、Yahoo奇摩電子商務營銷部資深總監藍怡芳與喔熊聯名商品業者30多人參加開賣活動共同行銷。

參山處表示，中彰、竹竹苗觀光圈產業蓬勃，其中不乏國際通路品牌、在地知名產業與優良觀光工廠。這些業者的產品與充滿正向活力形象的「喔熊」聯名，可讓台灣製造的優秀觀光產品，透過觀光旅遊讓世界看見。以往購買這些喔熊聯名商品須個別向業者訂購，現在「喔熊夢工場」線上購物平台就可方便喜愛喔熊的粉絲們一次購足，也希望透過電商數位經濟，同步帶動產業所在地的觀光旅遊人潮。

現場展示多樣喔熊聯名商品，包括喔熊拖鞋、雨傘、背包、襪子、頸枕、包裝米、茶包、拉麵、糕餅，甚至是喔熊主題套房，品項涵蓋食宿遊購等生活與旅遊面向，宛如一場喔熊嘉年華盛會。人氣旅遊網紅「旅遊真台灣」也換上一身喔熊聯名商品來代言，秀出最潮流的旅行風格。

參山處指出，「喔熊夢工場」開幕慶活動即日起至111年1月16日，優惠資訊請上「喔熊夢工場」Yahoo奇摩超級商城或參山處官網。

交通部觀光局參山國家風景區管理處與網路商城Yahoo奇摩合作推出「喔熊夢工場」線上購物平台今天開賣。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處與網路商城Yahoo奇摩合作推出「喔熊夢工場」線上購物平台今天開賣。圖／參山處提供

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