南投「水沙連雜誌」斷炊休刊5年 地方不捨助復刊

南投埔里在地季刊「水沙連雜誌」於1995年創刊，免費贈閱四方達21年，5年前斷炊休刊，地方人士不捨，經多年籌募，今辦理回顧展，並宣布明年3月復刊，公所表示，該刊物對地方藝文深具意義，未來仍盼各界助力支持讓刊物能延續。

埔里鎮長廖志城指出，「水沙連雜誌」是由民間自辦、無政治色彩的非營利刊物，26年前創刊是季刊形式發行，內容挖掘日月潭、魚池、埔里、仁愛、國姓等水沙連地區在地故事，是具地方藝文、愛鄉情懷，且充滿溫度的在地雜誌。

只不過，該雜誌是免費贈閱，刊印經費全靠民間贊助，長期陪伴鄉親讀者，未料2016年時礙於經費，無以為繼而休刊，21年間發行48期共954篇報導也戛然而止，令地方讀者及各界人士惋惜不捨，而發起捐款、籌募支持助印的實際行動。

國立暨南國際大學水沙連中心主任江大樹、助理教授鄧相揚、張力亞在復刊行動中扮演重要催生角色，3人率先共同捐出研究計畫案收入所得共15萬元，知名畫家孫少英、黃義永和林耀堂也相繼捐出畫作供雜誌社義賣助印，但經費仍不足。

水沙連雜誌社因此邀請社會企業家「18度C巧克力」董事長茆晉（日爿羊，音同詳）擔任社務顧問召集人，經其號召各界企業家力挺在地雜誌，響應水沙連復刊，歷經5年時間籌募，近期傳出好消息，「水沙連雜誌」將於明年3月復刊。

水沙連雜誌社社長康翠敏說，「水沙連雜誌」將改以3個月1期電子季刊，搭配1年2次半年期紙本刊物形式復刊發行，期許該刊物能延續前人的拼搏精神，自立成為凝聚認同台灣內地、型塑台灣之心區域共學共好的在地媒體。