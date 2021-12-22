台中舊南區公所耐震補強 8次流標今動工

台中市南區區公所舊廳舍建物逾45年，經評定耐震能力不足，市府投入2900萬元改善，但歷經8次流標才順利招標，今日開工，一樓規畫作為公共托嬰中心使用，二、三樓作為里民活動中心，預計明年9月底完工。

台中市長盧秀燕表示，南區區公所已遷移16年，舊廳舍閒置未使用，考量城隍里及長春里長期無里辦公室，並加速興建托幼設施，決議將舊廳舍活化再利用，該工程動用第二預備金，未來耐震補強翻新後，一樓將設置台中市公設民營南區長春托嬰中心，二、三樓分別作為城隍里及長春里活動中心，預計明年9月底完工。

中市府民政局長吳世瑋說，南區區公所2005年10月搬遷至現址聯合辦公大樓，舊廳舍委託里辦公處、佛教蓮社代管，提供閱覽室及社會局設置社會救助站「6號合作社」，由於地方長期缺乏大型活動空間，里民期盼閒置空間再利用，但招標過程困難重重，不僅遇到疫情影響，大宗物料急速上漲，歷經8次流標，第9次才順利招標。

民政局指出，南區區公所舊廳舍屋齡已逾45年，1999年歷經九二一地震，2005年評定耐震能力不足建議補強，市府投入2900萬元修繕補強，也滿足社區關懷據點駐點、長青教室、媽媽教室、投開票所等多元使用需求。

南區區長陳佩玉說，修繕計畫複雜，除耐震補強外，更涉及變更使用執照、無障礙檢討、增設電梯、消防檢討及增設逃生通道、公托使用等改善計畫，第一階段計畫工程今開工，明年將再完成第二階段室內外環境，包括戶外廣場、無障礙停車格、汙水排放等改善工程，讓活動中心功能及空間更完善。