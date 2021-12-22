影／信義鄉羅娜村變身光之部落 耶誕樹點亮濃濃氣氛

12月是歲末年終的月分，南投縣信義鄉特有的「光之部落」，不僅每年「耶誕節點燈」活動，將點亮一座高大的耶誕樹，羅娜村居民更以聖經故事、耶誕老人等主題，打造各種燈飾妝點街道，營造濃濃的耶誕氣氛，展現其全心信仰，讓前來體驗過節的民眾度過最有感的耶誕節。

信義鄉公所指出，羅娜村近來入夜變身光之部落，耶誕晚會是歲末原鄉壓軸盛事，也是布農族傳統的春節，而今年耶誕節系列活動從今起在羅娜花卉公園辦理耶誕音樂祭，24日傍晚則由重頭戲「耶誕樹點燈」活動登場，也是每一年最熱鬧的時候，過去曾單晚吸引上萬人一起參與。

今年羅娜村居民耗費心力和巧思點綴部落，應用回收塑膠杯、竹木等環保素材結合燈飾效果，進行耶誕裝飾，呈現當地宗教和原鄉文化內涵，更將環保樂活意象融入羅娜村和耶誕節慶，其中不少燈飾是以塑膠杯、竹木等廢棄物創作，十分環保外，也讓將部落道路裝飾得燦爛美麗。