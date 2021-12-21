用境外茶混充梅山鄉茶 參加鹿谷冬茶賽被揪出了

南投縣鹿谷鄉農會日前公布冬茶比賽，用「DNA分子鑑定」揪出的5件「境外茶」名單，其中嘉義縣茶鄉梅山鄉茶樣有2件，適逢高山茶都嘉義活動前，引起外界關切；嘉縣府緊急會同梅山鄉農會調查，下午公布調查結果，比賽茶非梅山茶農繳交，是茶農長期販售茶葉給鹿谷陳姓茶商，陳姓茶商對繳境外茶參賽，坦承不諱。

縣府農業處說，有關鹿谷鄉農會冬茶比賽，公布DNA分子鑑定「境外茶」名單，赫見2件由梅山茶農所繳茶葉經鑑定為境外茶，縣府與梅山鄉農會緊急聯繫茶農訪談。

案經釐清，比賽茶並非梅山茶農所繳，是因茶農長期有販售茶葉給鹿谷陳姓茶商，茶商使用茶農溯源資料報名，參加鹿谷冬茶比賽，但實際繳交茶葉並非梅山茶農茶葉，縣府及梅山鄉農會訪談茶農，當場聯繫鹿谷陳姓茶商，茶商坦承不諱。

縣政府提醒，經農糧署要求，比賽茶應有相關可溯源或產銷履歷資訊，茶農如有販售茶葉給茶商參加評鑑，應務必確認所繳茶葉確實為茶農自己提供，以免後續抽驗或鑑定有相關問題，需負擔行政及法律責任。