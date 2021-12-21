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協助傳統廠商數位轉型 「數智夥伴大聯盟」為廠商解答

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並打造「就享知」網路平台，歡迎想進行數位轉型的產業免費加入。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並打造「就享知」網路平台，歡迎想進行數位轉型的產業免費加入。記者黃寅／攝影

傳統產業要數位轉型該怎麼辦？位在台中軟體園區內的鼎新電腦結合了近百家的相關產業廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並打造「就享知」網路平台，歡迎有這方面需要的產業免費加入平台，能在平台上發問任何有關數位轉型、智慧製造的問題，由鼎新電腦和相關廠解答，同時還在鼎新的5GAIoT體驗基地設置不同產業的摸擬場域，讓想要數位轉型的企業主藉由實際體驗能充份了解什麼是智慧製造，並能順利走向轉型之路。

對於大里、太平一帶有眾多的傳統產業和中小企業，是否有能力進行數位轉型？鼎新電腦董事長特助蘇斌雄說，企業的進展是循序漸進的，他建議可以分段一部分一部分的做，例如感覺倉儲在人力不敷需求，那就可以從倉儲上開始做起，另若是老師傅要退休了，也可以藉由數位轉型把老師傅的經驗數位化，即使沒有辦法完全保留，但也可以做到8、9成，再一步步的尋求改善，並逐步完成數位轉型，朝向智慧化的生產。

數智夥伴大聯盟今天舉辦成立大會，有90多家智慧製造相關廠商加入。鼎新電腦副總裁潘泰龢說，未來目標會有兩百家廠商在平台上，藉由線上運營模式協助產業轉型。

潘泰龢說，這個平台集結了夥伴，一方是OT（運營科技）段的夥伴，主要負責解題，出題方就是客戶；客戶可以提出自己遇到的問題和經營管理上的回困難，平台上的解題方就可以透過數據分析等方式，替客戶找尋答案。因此，數位轉型也就是出題、解題的過程。另外，數位轉型最關鍵的就是數據，他們也在平台上成立「數據工坊」協助客戶在實際運作中「提鍊」出來，協助數位轉型進展。

他說，國內現有的平台偏重場景的打造，但數智夥伴大聯盟對於如何進行數據分析、還能拉升客戶對於數位轉型的認知，它必須把數位轉型的認知提升後，開始具備這樣的思路和思維，才能跨越數位轉型的鴻溝，否則只是資訊流程數位化或設備的自動化。

鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並打造「就享知」網路平台，可以在網路上解答數位轉型的相關問題。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並打造「就享知」網路平台，可以在網路上解答數位轉型的相關問題。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並有摸擬場域方便讓想轉型的企業實際體驗。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並有摸擬場域方便讓想轉型的企業實際體驗。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並有摸擬場域方便讓想轉型的企業實際體驗。記者黃寅／攝影
鼎新電腦結合了近百家廠商，成立「數智夥伴大聯盟」並有摸擬場域方便讓想轉型的企業實際體驗。記者黃寅／攝影

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